Mısırlı araştırmacı: Ordu Sisi'ye darbe yapabilir

Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü sivil-asker ilişkileri araştırmacısı Mahmut Cemal, Mısır'da devam eden protestoların önümüzdeki dönemde bir değişime yol açabileceğini söyledi.

Cemal, "Arjantin'deki ordunun diktatör Jorge Rafael Videla'ya yaptığın aynısını Mısır Ordusu Sisi'ye yapabilir" diyerek ekledi.

''Aynı şekilde Mısır ordusu, Mübarek'in devam eden yönetiminin, miras dosyasını tamamen reddetmesinin yanı sıra ordu için bir yük haline geldiğini fark ettikten sonra, 25 Ocak 2011'deki gösterilerden yararlanarak, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i görevden almıştı.''



Mahmut Cemal, ''Gerçekler ortaya çıkarsa, ordu kesinlikle Sisi'yi herhangi bir şekilde devirmek zorunda kalacak veya en azından onu erken başkanlık seçimleri talebine cevap vermeye zorlayacaktır.'' ifadelerini kullanırken ''Sisi'nin sonu, kendisi yurtiçi ve yurtdışındaki taraftarları için yanmış bir kağıt haline geldiğinde çok trajik olacak'' vurgulamasında bulundu.

Geçen ayın sonunda Sisi, Mısır halkının aldığı önlemlerden memnun olmaması durumunda iktidarda kalmaya devam etmesi hususunda halk referandumu yapılabileceğini söylemiş ve Mısırlılar kendisinin iktidarda kalmasını istememesi durumunda da bir sorun olmayacağını belirtmişti.

Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı

Mahmut Cemal, "Mısır'ın, geçtiğimiz günlerde kötüleşen ekonomik ve sosyal koşulların yanında Sisi rejiminin başarısız politikaları nedeniyle birçok eyalette sürekli bir halk hareketine tanık olduğunu'' belirtirken ''Sınırlı hareketliliğe rağmen, çağrışımları ve göstergeleri açısından harika ve görkemliydi. Etkileri ve yansımaları açısından harika olacak." şeklinde konuştu.

Sivil-asker ilişkileri araştırmacısı Cemal, "Mevcut duruma bağlı olarak kamu çıkarı, bu duruma yatırım yapmayı ve bunun devamını teşvik etmeyi gerektiriyor. Çünkü bu, reformlar için bir başlangıç noktası veya daha iyi kullanılırsa öngörülebilir gelecekte gerçek bir değişiklik olabilir." dedi.

Sessizlik ve korku duvarının yıkılmasıMahmud Cemal, "Şu anda olanlar sadece başlangıç. İnsanlar uyanmaya, sessizliği ve korkuyu aşmaya başlıyor. Devrimler bir gecede gerçekleşmiyor. Özgürlük savaşında zafere ulaşmak ve zorbalıktan kurtulmak için uzun ruh politikası izlenmelidir. Her bir ülkede ( İran, Arjantin, İspanya, Endonezya, Brezilya vb.) başarılı demokratikleşme deneyimleri bunun kanıtıdır. Çünkü popüler çalışmalar aylarca ve bazen yıllarca kesinti yapılmadan sonuç verene kadar devam etti.

Arjantin, Şili, Endonezya ve diğer ülkelerdeki demokratikleşme deneyimlerini okuduğumuzda bu ülkelerdeki askeri darbelerin düşüşüne neden olan en önemli faktörlerin, askeri rejimlere verilen uluslararası desteğin azalması ve bu ülkelerdeki ekonomik koşulların önemli ölçüde kötüleşmesi olduğu anlaşılıyor.'' şeklinde konuştu.

Foreign Policy: Sisi Mısır'ı yok etmeden önce dünya onu durdurmalı

Cemal, ''Bu ülkelerdeki askeri düzenin bir kısmı, bu rejimlerin halklarına karşı uyguladığı ihlallerin yanı sıra, askeri rejimin devam etmesi halinde orduya bir bütün olarak zarar verileceğinden emindi.

Aynı faktörlerin bir kısmı çeşitli derecelerde Mısır örneğinde mevcut. Diğer faktörler de sürekli halk gösterileriyle sahaya girebilir. Gösterilerin her şekilde ve her fırsatta durmaksızın devam ettirilmesi çağrısı, Mısırlıların geçtiğimiz günlerde yaptığı oldukça önemli bir etken olmasıyla birlikte devamı daha önemlidir" dedi.



Cemal, "kuşatma altındaki bölgelerde güvenlik kontrolünü kırmak ve polis güçlerinin yorulması ve bunalması için yeni yerlerde gösteriler yapılması çağrısının" önemine işaret etti.

Mahmut Cemal, ''Büyük başkent bölgelerindeki (Kahire, Giza ve Kalyubiyye) mevcut güvenlik alarmı göz önüne alındığında, Tahrir, Ramses ve diğerleri gibi ana alanlarda mitingler yapılmaması gerektiğini'' vurgularken ''Merkez bölgelerdeki göstericilerin hareketlenmesini teşvik edecek olan, kenar bölgelerdeki şehirlerin ve kasabaların devam eden ve artan hareketidir." yorumunda bulundu.

Sivil-asker ilişkileri araştırmacısı, "Zamanla büyük şehirlerdeki ve iç sokaklardaki göstericiler, benzer koşullar nedeniyle köylerde yaşananlara benzer bir hareketi gerçekleştirmeye teşvik edilebilir." dedi.

Cemal, her haftanın Cuma gününe farklı bir isim verilmesi gerektiğini (Öfke Cuma'sının birinci günü, ikinci günü vb. yerine örneğin Direniş Cuması, Sebat Cuması vb.) belirtti.



Mahmut Cemal, ''Sisi'nin geçtiğimiz günlerde özellikle uzlaşma yasasından geri çekilme konusunda yaptıklarına veya protestocuların devam etmekteki motivasyon eksikliğine dayanan gerileme senaryosuna gelince bu, halk hareketinin bir sonuç üreteceğini, Sisi ve rejiminin halkın baskısı altında geri çekilebileceğini doğrulayacak, bu da halkı cesaretlendirecek ve kazanımları en üst düzeye çıkarmak için rejime daha baskı yapacaklardır.'' yorumunda bulundu.

Cemal, ''Sisi'nin halk hareketini atlatmaya çalıştığını, bunun stratejik bir aldatma sürecinden başka bir şey olmadığını ve öfkeli halk dalgası yatıştıktan sonra aynı ekonomik politikalara geri döneceğini'' vurgulayarak Sisi'nin sonrasında daha şiddetli bir şekilde baskı yapacağını açıkladı.

Tutuklama kampanyalarına ve ana meydanlardaki büyük güvenlik önlemlerine rağmen birçok Mısır'ın birçok noktası, şehri ve kasabası, -özellikle Giza, Minye, Kahire, Buheyra, İskenderiye, Asvan, Kalyubiyye, Asyut ve Beni Suef- 20 Eylül'den bu yana protesto gösterilerine tanık oldu.

Mısırlı muhalif Muhammed Ali'nin sürgünde yaşadığı İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu 20 Eylül’de başlayan eylemler, Giza ve Kina kentlerinde akşam boyunca devam etti.

Mısır dışından yayın yapan “Mükemmilin” ve “Şark” gibi farklı muhalif gruplara ait televizyon kanallarında yayımlanan haber ve görüntülerde eylemciler ile polis arasında arbede yaşandığı, polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtiliyor.

Mısır'daki gösterilerin 'mimarı' Muhamed Ali ile röportaj: Sisi'nin sonu an meselesi

Bazı bölgelerde 20 Eylül gösterilerinin başlamasından 8 gün sonra ilk kez yeni gösteriler yapılıyor.

Mısırlı göstericiler "Öfke Cuması" olarak bilinen protestoda Sisi'nin fotoğraflarını yırtmış ve ateşe vermişti.

Protestoların 20 Eylül 2019'da gerçekleşen gösterilerin bir uzantısı olduğu ifade ediliyor.