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Mısır’la dirsek teması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin düzenlediği dış politika değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

GÜNDEM 31.12.2020, 04:33
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Mısır’la dirsek teması
Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temasların olduğunu, bu diyaloğun dışişleri bakanlıkları düzeyinde de devam ettiğini belirterek, “Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama ilkesine uygun hareket etmeye çalışıyoruz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazete ve televizyon temsilcileriyle 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu kritik süreçlerle ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, S-400’ler konusunda ABD ile ortak çalışma grubu oluşturulduğunu ve teknik görüşmelere başlandığını söyledi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 konusunda ABD’ye daha önce ortak çalışma grubu kurma teklifinde bulunduklarını hatırlatarak, “Yaptırım kararından sonra şimdi o teklif ABD tarafından geldi. Biz her zaman diyalogdan yana olduğumuz için o teklife ‘evet’ dedik, görüşmeler de başladı. 2021’de yeni yönetimle ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde götürmek için biz hazırız” dedi.

Çavuşoğlu, korona salgını sürecinde ortaya koydukları çalışmalarla ilgili olarak; “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdik. Yine 156 ülke ve 11 kuruluşa ihracat izni, hibe şeklinde destek sağladık. Bu anlamda Çin’den sonra ikinci durumdayız. Yurt dışında koronavirüsten vefat eden 1.800 cenazemizi ülkemize getirdik. Uçak ambulansla bu yıl 332 vatandaşımızı farklı ülkelerden getirdik. Pandemi döneminden sonra nasıl bir dünya bizi bekliyor, çalışma yaptık. Nasıl bir dünya bizi bekliyor, buna hazırlıklı olmamız lazım” diye konuştu.

* 2020 yılı dış politika yaklaşımını, “Hem sahada hem masada olduk” diyerek özetleyen Çavuşoğlu, “2021’de önceliğimiz yine diyalog ve diplomasi olacak. Yeri geldiği zaman 2020’de olduğu gibi sert gücü kullanmakta da tereddüt etmeyiz. Gerek Avrupa gerek AB ile yeni sayfalar açabiliriz. Bu sadece bize bağlı değil, onların da aynı anlayışta olması gerekiyor. Milletimizin çıkarı ne yöndeyse o yönde dış politika izleyeceğiz. 2021 yılı, diplomasinin şahlandığı yıl olacak” diye konuştu.

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temasların olduğunu, bu diyaloğun dışişleri bakanlıkları düzeyinde de devam ettiğini belirterek, “Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama ilkesine uygun hareket etmeye çalışıyoruz.” dedi. Mısır’ın Libya’ya gönderdiği heyete ilişkin Çavuşoğlu, ülkenin uzun süre sonra Libya’ya bir heyet gönderdiğini ancak bu heyetin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ziyaretiyle bağlantılı olmadığını söyledi. Akar’ın ziyaretinden Mısır’ın haberdar olmasının mümkün olmadığını belirten Çavuşoğlu, nasıl Suriye ve Irak’taki gelişmeler Türkiye’yi etkiliyorsa, Libya’daki gelişmelerin de komşu ülke Mısır’ı etkilemesinin olağan olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, Libya’da doğu tarafıyla da temasları bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Libya’da Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in özel temsilcisinin Türkiye’ye geldiğini, Salih’in geçenlerde yardımcısını da göndermek istediğini ancak o ziyaretin gerçekleşmediğini anlattı.

* Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin, “Meşru çıkarlar için adım attığımız zaman herkesi memnun etmediğimizi gördük. Ama bizim önceliğimiz birilerini memnun etmek değil, bizim önceliğimiz Türkiye’nin ve milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz de bunlardan biridir. Doğu Akdeniz’de diyalog çağrılarımız yanıt vermeyince tek taraflı adımlara karşı biz de sahada faaliyet gösterdik, bayrak dalgalandırdık. Bize rağmen bir şey yapılamayacağını sadece Avrupa Birliği’ne değil, herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da, düşman da gördü. Arzumuz Doğu Akdeniz’in bir barış ve istikrar bölgesi olması. Burada herkesin hakça paylaşımdan yana olmasını istiyoruz. O nedenle de Cumhurbaşkanımızın, AB’ye teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
MUSTAFA YILMAZ / ANKARA
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