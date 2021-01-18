Mısır’da 4 bin yıllık cenaze tapınağı bulundu

Mısır’ın Saqqara nekropolünde tarihin ezberini bozacak bir keşfe imza atıldı.

Yapılan kazılarda MÖ 2323 ile MÖ 2150 yılları arasında Mısır’ı yöneten altıncı hanedanlığın ilk kralı olan Kral Teti’nin eşi olan Kraliçe Neit’in cenaze tapınağı bulundu.

Mısır’ın eski Turizm ve Antik Eserler Bakanı ve arkeolog Zahi Hawass’ın başkanlığındaki bir arkeolog ekibi tarafından bulunan tapınak dünya bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Kazıda ayrıca Yeni Krallık dönemine dayanan 52 ahşap lahit de buldu.

Keşifte ayrıca Ölüler Kitabı’nın metinlerini de içeren bir papirüs ve antik Mısır’da ölüleri yeraltı dünyası için yönlendirmeyi amaçlayan “büyüler derlemesini” nde bulunduğu kaydedildi.

Antik manastırlara, hayvan mezarlıklarına ve bir çok piramide ev sahipliği yapan Saqqara, antik Mısır başkenti Memphis’in bir nekropolü ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

