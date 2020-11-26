Mısır ve arpa ithalatında düşündüren rakamlar: Ahmet’e 1 Hans’a 1.5!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun 24 Kasım’da yaptığı mısır ve arpa ithalat ihalesi acı bir tabloyu gözler önüne serdi. Bu yıl çiftçiden alınan mısır için taban fiyat 1325 TL, arpa ise 1275 TL olarak açıklanırken, TMO önceki gün yaptığı ihale ile mısırı 2032 liradan, arpayı ise 1911 liradan ithal edecek. Çiftçiye verilen fiyatın yüzde 50 daha pahalıya yurtdışından mısır ve arpa ithal edilecek olması uygulanan tarım politikalarındaki çarpıklığı ortaya koydu.



TMO, dün yaptığı ihale ile 350 bin ton mısır ve 155 bin ton arpa ithal edecek. İthalat ihalesinde oluşan fiyatların, çiftçiden alınan ürünler için açıklanan taban fiyatın yüzde 50’nin üstünde gerçekleşmesi dikkat çekti.



Buna göre, 350 bin ton mısır ortalama liman maliyetiyle birlikte 254 dolardan ithal edilecek. Arpa ise liman maliyetiyle birlikte ortalama 238 dolardan ithal edilecek. Yapılacak ithalatın TL karşılığı ise mısırda 2032 TL/Ton, arpa ise 1911 TL/Ton’a geliyor.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 29 Temmuz’da mısır alım fiyatını açıklarken, “Geçen yıl 1150 TL olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 TL olarak belirledik” demişti. Arpa taban fiyatı ise Mayıs ayında açıklanmış ve bir önceki yıl 1100 lira olan taban fiyat yüzde 16 artırılarak bu yıl 1275 TL olarak belirlenmişti.

Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada bu yıl açıklanan taban fiyatlarda çiftçinin lehine iyi bir fiyat belirlendiğini ve çiftçinin de açıklanan taban fiyatlardan karlı çıktığını kaydetmişti.



Ancak gelinen noktada, çiftçiye verilen taban fiyatın yüzde 50’sinin üstünde bir fiyatla mısır ve arpanın ithal edilecek olması, açıklanan taban fiyatlarındaki öngörüsüzlüğü ve çiftçinin menfaatine olmadığını gözler önüne serdi.



Diğer yandan 2020 yılının ilk 9 ayında arpa ithalatında son yılların rekoru kırıldı. Geçen yıl ilk 9 ayda 172 bin ton arpa ithal edilirken, bu yıl ilk 9 ayda tam 657 bin ton arpa ithal edildi.



Mısır ithalatında yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre biraz düşme görünse de mısır ithalatı da 2 milyon tona yaklaştı. Geçen yıl yılın ilk 9 ayında 2.8 milyon ton mısır ithal edilirken, bu yıl ilk 9 ayda 1 milyon 879 bin ton mısır ithal edildi.



TMO, 25 Ağustos’ta yaptığı ithalat ihalesinde 60 bin ton arpa ithal etti. Ortalama ithalat fiyatı ise 198 dolar olarak gerçekleşmişti. Ancak dün yapılan ihalede ortalama fiyat 238 dolar olarak gerçekleşirken, Ağustos ayına göre fiyatların tonda 40 dolar arttığı görülüyor. Türkiye’nin arpayı, bir önceki ithalat ihalesine göre tonda 40 dolar daha pahalıya ithalat yapacak olması, akıllara; “Türkiye’nin ihtiyacı vardı fiyatlar düşükken neden bu ithalat yapılmadı?” sorusunu getirirken, uygulanan politikalardaki öngörüsüzlüğü de gözler önüne serdi.

