Mısır, Orta Doğu'da üstünlük için BAE ile mücadele ediyor

İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan habere göre, Sisi, Katar ile yapılan anlaşmadan memnun değil. Orta Doğu'da bir dönem müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile mücadele ettiği belirtilen Kahire yönetimi, Doha'ya "abartılı tavizler" verildiğini ve Mısır'ın çıkarlarını zedeleyebilecek maddelerin anlaşmada yer aldığını düşünüyor.

Mısır medyası, Sisi'nin Katar merkezli El Cezire'nin kapatılması talebinden geri adım atılması ve Katar'ın Müslüman Kardeşler'i desteklemeyi bırakması koşulunun kaldırılması nedeniyle "kızgın" olduğunu yazdı.



Haberde, "Bununla birlikte Sisi, Suudi Arabistan'ın politikasına açıkça karşı çıkamaz ve Katar'la yapılan anlaşmayla ülkesinin ABD'deki imajını iyileştirme çabalarını sabote edemez. Bu yüzden kendini göstermek yerine bir temsilci gönderdi." ifadelerine yer verildi.



Mısır'ın Suudi Arabistan ile ilişkisi bir zamanlar istikrarlı görülürken, BAE ve Bahreyn ile Katar'a karşı ortak bir cephede olduğu sürece çatlaklar ortaya çıkmaya başladı. Mısır ile BAE arasındaki gerginlik, yaz sonunda İsrail'in BAE ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarıyla arttı." denildi.



Sisi'nin BAE'ye yönelik girişim konusunda pek hevesli olmadığı belirtilen haberde, "Çünkü diplomatik hamlelere bizzat İsrail ile aracılık etmek istiyordu." ifadesi kullanıldı.

Sisi'nin; Abu Dabi'nin özgürlüğüne olan kızgınlığını iyi sakladığı, BAE’nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile arasında belirgin ayrılıklar olduğu aktarıldı.

