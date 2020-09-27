Mısır ordusu Gazzeli balıkçı kardeşleri şehit etti

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre Gazze’deki Balıkçılar Komitesi Başkanı Zekeriya Bekr, abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında avlanan ve Mısır karasularına giren 3 Filistinli balıkçının akıbeti ile ilgili dün açıklama yaptı.

Zekeriya Bekr, Kudüs el-İhbariyye’ye verdiği röportajda, dün Gazze Şeridi açıklarında avlanan ve kendilerinden haber alınamayan Filistinli 2 kardeşin Mısır ordusu tarafından şehit edildiklerini söyledi.

Filistinli balıkçıların şehadet haberinin ailelerine ulaştırıldığını belirten Bekr, şehit edilen 2 balıkçının Gazze Şeridi nüfusuna kayıtlı Mahmud ve Hasan adındaki kardeşler olduklarını belirtti.

Balıkçılar Komitesi yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, “Mısırlı yetkililer, iki şehidin cenazesini Gazze Şeridi'ne teslim etmeye karar verdi. Şehit kardeşlerin cenazelerinin bugün (dün) ikindiden sonra Gazze’ye ulaşması bekleniliyor.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, şehitlerin kardeşi Yasir’in ise olay esnasında yaralandığı ve Mısır makamları tarafından soruşturma altına alındığı açıklandı.

Filistinli balıkçılar, işgal güçlerinin tacizlerinden kurtulmak için zaman zaman Mısır sınırına yakın bölgelerde avlanıyorlar.

Mısır deniz kuvvetleri son yıllarda Gazze Şeridi açıklarında avlanan Filistinli birçok balıkçıyı gözaltına aldı.

