Minsk Üçlüsü nedir? AGİT Minsk Grubu amaçları nelerdir?

AGİT Minsk Grubu diğer adlarıyla Minsk üçlüsü, AGİT Minsk üçlüsü 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurularak faaliyetlerine başlamıştır.



AGİT ise "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı" (AGİK) adı altında 1970'li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa’nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik iş birliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuştur. 2020 AGİT Dönem Başkanlığı Arnavutluk devletinde bulunuyor. AGİT Dönem Başkanı Edi Rama'dır.

AGİT Sekreterliği iletişim bilgileri:

Telefon: + 43676 71 74592press{@}osce.org



AGİT yapısının içerisinde bulunan ülkeler: Arnavutluk, Andorra, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Moldova, Monako, Karadağ, Moğolistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, İspanya, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, İngiltere, ABD, Özbekistan ve Vatikan.



Faaliyetleri, Minsk Süreci olarak bilinen Minsk Grubu, AGİT'in Dağlık Karabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulma çabalarına öncülük ediyor. Fransa, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri eş başkanlık etmektedir. Dönemin AGİK Konseyi Başkanı Ermenistan ve Azerbaycan'ı ilgilendiren Dağlık Karabağ sorunu hakkında en kısa sürede bir konferans düzenlemesini istedi. Bu gelişme Minsk'te gerçekleşecek ve barışçıl bir çözüm için müzakereleri amaçlıyor. i1994 yılında, AGİT Budapeşte Zirvesi, böyle bir konferansın gerçekleşebileceği koşulların oluşturulması için çalışmalarını sürdüren AGİT Minsk Grubu'nu kurdu.



6 Aralık 1994 yılında Budapeşte’de bir araya gelen Minsk Grubu Eşbaşkanlıklarına ABD, Fransa ve Rusya getirildi. Minsk üçlüsü de denilen bu üç devlet sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan başta olmak üzere, tüm ilgili ülkelerle ve kurumlarla görüşmeler yapmak ve bu görüşmelerin sonuçlarını Minsk Grubu’na bildirmekle yükümlüdür. AGİT Minsk Grubu’nda Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadır. Fransa AGİT Daimi Temsilciliği iletişim bilgileri:

Schwarzenbergplatz 16, 1010 Viyana, Avusturya

Ofis: +43 1501 82 0

Ofis: +43 1501 82555

Faks: +43 1501 82509

secretariat-osce.vienne-dfra{@}diplomatie.gouv.fr ABD AGİT Misyonu iletişim bilgileri:

Wagramerstrasse 17-19, 1220 Viyana, Avusturya

Ofis: +43 1 31339

Faks: +43 1396 1585

OSCEVienna{@}state.gov AGİT Rusya Federasyonu Daimi Temsilciliği iletişim bilgileri:

Erzherzog Karl Str. 182, 1220 Viyana, Avusturya

Ofis: +43 1280 27 62

Ofis: +43 1283 69 92

Faks: +43 1280 31 90

rfosce{@}yandex.ru AGİT hakkında daha detaylı bilgilere resmi internet sitesi https://www.osce.org adresinden, Minsk Grubu hakkında bilgilere ise https://www.osce.org/mg linklerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Ayrıca AGİT Minsk Grubu’nun Karabağ sorununa ilişkin yayımladığı çeşitli rapor ve belgelere https://www.osce.org/resources/documents?filters=im_taxonomy_vid_1:(434) adresinden ulaşabilirsiniz.

