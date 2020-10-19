Minsk Üçlüsü nedir? AGİT Minsk Grubu amaçları nelerdir?
ABD, Fransa ve Rusya'nın eşbaşkanlıklarını yaptığı AGİT Minsk Grubu veya Minks üçlüsü Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin müzakereler yapmak için kuruldu.
GÜNDEM 19.10.2020, 10:38
AGİT Minsk Grubu diğer adlarıyla Minsk üçlüsü, AGİT Minsk üçlüsü 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurularak faaliyetlerine başlamıştır.
AGİT ise "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı" (AGİK) adı altında 1970'li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa’nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik iş birliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuştur. 2020 AGİT Dönem Başkanlığı Arnavutluk devletinde bulunuyor. AGİT Dönem Başkanı Edi Rama'dır.
AGİT Sekreterliği iletişim bilgileri:
Telefon: + 43676 71 74592press{@}osce.org
AGİT yapısının içerisinde bulunan ülkeler: Arnavutluk, Andorra, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Moldova, Monako, Karadağ, Moğolistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, İspanya, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, İngiltere, ABD, Özbekistan ve Vatikan.
Faaliyetleri, Minsk Süreci olarak bilinen Minsk Grubu, AGİT'in Dağlık Karabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulma çabalarına öncülük ediyor. Fransa, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri eş başkanlık etmektedir. Dönemin AGİK Konseyi Başkanı Ermenistan ve Azerbaycan'ı ilgilendiren Dağlık Karabağ sorunu hakkında en kısa sürede bir konferans düzenlemesini istedi. Bu gelişme Minsk'te gerçekleşecek ve barışçıl bir çözüm için müzakereleri amaçlıyor. i1994 yılında, AGİT Budapeşte Zirvesi, böyle bir konferansın gerçekleşebileceği koşulların oluşturulması için çalışmalarını sürdüren AGİT Minsk Grubu'nu kurdu.
6 Aralık 1994 yılında Budapeşte’de bir araya gelen Minsk Grubu Eşbaşkanlıklarına ABD, Fransa ve Rusya getirildi. Minsk üçlüsü de denilen bu üç devlet sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan başta olmak üzere, tüm ilgili ülkelerle ve kurumlarla görüşmeler yapmak ve bu görüşmelerin sonuçlarını Minsk Grubu’na bildirmekle yükümlüdür. AGİT Minsk Grubu’nda Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadır. Fransa AGİT Daimi Temsilciliği iletişim bilgileri:
Schwarzenbergplatz 16, 1010 Viyana, Avusturya
Ofis: +43 1501 82 0
Ofis: +43 1501 82555
Faks: +43 1501 82509
secretariat-osce.vienne-dfra{@}diplomatie.gouv.fr ABD AGİT Misyonu iletişim bilgileri:
Wagramerstrasse 17-19, 1220 Viyana, Avusturya
Ofis: +43 1 31339
Faks: +43 1396 1585
OSCEVienna{@}state.gov AGİT Rusya Federasyonu Daimi Temsilciliği iletişim bilgileri:
Erzherzog Karl Str. 182, 1220 Viyana, Avusturya
Ofis: +43 1280 27 62
Ofis: +43 1283 69 92
Faks: +43 1280 31 90
rfosce{@}yandex.ru AGİT hakkında daha detaylı bilgilere resmi internet sitesi https://www.osce.org adresinden, Minsk Grubu hakkında bilgilere ise https://www.osce.org/mg linklerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Ayrıca AGİT Minsk Grubu’nun Karabağ sorununa ilişkin yayımladığı çeşitli rapor ve belgelere https://www.osce.org/resources/documents?filters=im_taxonomy_vid_1:(434) adresinden ulaşabilirsiniz.
AGİT ise "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı" (AGİK) adı altında 1970'li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa’nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik iş birliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuştur. 2020 AGİT Dönem Başkanlığı Arnavutluk devletinde bulunuyor. AGİT Dönem Başkanı Edi Rama'dır.
AGİT Sekreterliği iletişim bilgileri:
Telefon: + 43676 71 74592press{@}osce.org
AGİT yapısının içerisinde bulunan ülkeler: Arnavutluk, Andorra, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Moldova, Monako, Karadağ, Moğolistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, İspanya, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, İngiltere, ABD, Özbekistan ve Vatikan.
Faaliyetleri, Minsk Süreci olarak bilinen Minsk Grubu, AGİT'in Dağlık Karabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulma çabalarına öncülük ediyor. Fransa, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri eş başkanlık etmektedir. Dönemin AGİK Konseyi Başkanı Ermenistan ve Azerbaycan'ı ilgilendiren Dağlık Karabağ sorunu hakkında en kısa sürede bir konferans düzenlemesini istedi. Bu gelişme Minsk'te gerçekleşecek ve barışçıl bir çözüm için müzakereleri amaçlıyor. i1994 yılında, AGİT Budapeşte Zirvesi, böyle bir konferansın gerçekleşebileceği koşulların oluşturulması için çalışmalarını sürdüren AGİT Minsk Grubu'nu kurdu.
6 Aralık 1994 yılında Budapeşte’de bir araya gelen Minsk Grubu Eşbaşkanlıklarına ABD, Fransa ve Rusya getirildi. Minsk üçlüsü de denilen bu üç devlet sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan başta olmak üzere, tüm ilgili ülkelerle ve kurumlarla görüşmeler yapmak ve bu görüşmelerin sonuçlarını Minsk Grubu’na bildirmekle yükümlüdür. AGİT Minsk Grubu’nda Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadır. Fransa AGİT Daimi Temsilciliği iletişim bilgileri:
Schwarzenbergplatz 16, 1010 Viyana, Avusturya
Ofis: +43 1501 82 0
Ofis: +43 1501 82555
Faks: +43 1501 82509
secretariat-osce.vienne-dfra{@}diplomatie.gouv.fr ABD AGİT Misyonu iletişim bilgileri:
Wagramerstrasse 17-19, 1220 Viyana, Avusturya
Ofis: +43 1 31339
Faks: +43 1396 1585
OSCEVienna{@}state.gov AGİT Rusya Federasyonu Daimi Temsilciliği iletişim bilgileri:
Erzherzog Karl Str. 182, 1220 Viyana, Avusturya
Ofis: +43 1280 27 62
Ofis: +43 1283 69 92
Faks: +43 1280 31 90
rfosce{@}yandex.ru AGİT hakkında daha detaylı bilgilere resmi internet sitesi https://www.osce.org adresinden, Minsk Grubu hakkında bilgilere ise https://www.osce.org/mg linklerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Ayrıca AGİT Minsk Grubu’nun Karabağ sorununa ilişkin yayımladığı çeşitli rapor ve belgelere https://www.osce.org/resources/documents?filters=im_taxonomy_vid_1:(434) adresinden ulaşabilirsiniz.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|11
|2. Alanyaspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Başakşehir
|5
|4
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Bandırmaspor
|5
|5
|13. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Tottenham
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. West Ham
|5
|7
|9. Leeds United
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. Newcastle
|5
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü