Minik öğrenciler ilk defa okula gitmenin heyecanını yaşadı
Bilecik’te ilk defa okula giden birinci sınıf öğrencilerinin heyecanlarının yüzlerine okunurken, minikler ilk günde boş olan okullarda doyasıya eğlendi.
GÜNDEM 21.09.2020, 16:43
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de 6 ayın ardından yüz yüze eğitimde ilk ders zili çaldı. Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri sınıflara sosyal mesafe kuralına göre alınırken, seyreltilmiş sınıflarda da bu kural uygulandı. Yüz yüze eğitimini ilk gününde veliler okula alınmazken, öğrencileri okul bahçesinde beklediler.
Bilecik Sınav Koleji yüz yüze eğitimin ilk gününde minik öğrencilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına anlatırken, öğrenciler bir çok öğretmenler tarafından teneffüslerde sosyal mesafe kuralına uymaları için takip edildi. Minikler ilk günde arkadaşlarınla tanışırken, okulların açılmasından dolayı sevinçli olduklarını söylediler.
Bilecik Sınav Koleji yüz yüze eğitimin ilk gününde minik öğrencilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına anlatırken, öğrenciler bir çok öğretmenler tarafından teneffüslerde sosyal mesafe kuralına uymaları için takip edildi. Minikler ilk günde arkadaşlarınla tanışırken, okulların açılmasından dolayı sevinçli olduklarını söylediler.
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