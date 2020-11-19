Minik Ensar, yaşamak istiyor!

Yiğit Ensar’ın abisinin de SMA Tip 1 hastalığından kaybettiğini dile getiren anne Fatma Demirtaş; “Yiğit Ensar’ımı da bu hastalıktan kaybetmek istiyorum. Tüm yetkililerden SMA hastaları için bir şeyler yapılmasını istiyorum. Çünkü Yiğit Ensar’lar ölmesin anneler ağlamasın” ifadesini kullandı.



Yiğit Ensar’ın 2. ayında SMA Tip 1 hastalığının fark ettiklerini dile getiren anne Fatma Demirtaş; “Yiğit Ensar’ın abisini de SMA Tip 1 hastalığından hayatını kaybetti. Ensar iki aylıkken SMA Tip 1 hastası olduğunu öğrendik. Oğlumuzu kaybetmemek için tek çarenin Zolgensma ilacı olduğunu öğrendik. Bu ilaçı alabilmek için 2,1 milyon dolar gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattık. Ensar’ın yaşaması için 2,1 milyon dolara ihtiyacımız var. Yetkililerden SMA hastalığı için bir şeyler yapmalarını istiyoruz’” dedi.



Sultanbeyli’de ikamet eden Demirtaş ailesinin en küçük çocuğu olan Yiğit Ensar için yardım kampanyası başlattıklarını dile getiren Fatma Demirtaş; 2 aylıkken öğrendiğimiz hastalığı çok ağır geçiyor. Ensar, süreçte yoğun bakımda yattı. 3 kez kalbi durdu ama yaşamayı asla bırakmadı. Ensar’ın 2 yaşına girmesine 1 ay kaldı ve 5,5 kilo. Ensar’ın sağlığına kavuşabilmesi için tek çare Zolgensma. Bunun da maliyeti 2,1 milyon dolar yani 20 trilyon TL civarında tutuyor. Bunun için yetkililerden ve tüm halkımızdan Yiğit Ensar’ın yaşaması işçin destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

