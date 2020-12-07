Minibüs ve TIR'ın korkunç kazası! Ölü ve yaralı var

Ankara'nın Bala ilçesinde minibüsün TIR'la çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erdem Akçakaya idaresindeki minibüs, Konya-Ankara karayolunun 170. kilometresi Karahamzalı Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyir halinde olan Levent Albayrak yönetimindeki pancar yüklü TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan İsmail Ünal olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Akçakaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulans ile Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Akçakaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

