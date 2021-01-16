Milyonları ilgilendiren gelişme! Havale ve EFT ücretlerine zam geldi
Bankaların EFT ve havale ücretlerine yüzde 14.6 oranında zam geldiği bildirildi. Yeni zammı ilk uygulayan banka Burgan oldu.
GÜNDEM 16.01.2021, 04:59
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Bankaların EFT ve havale ücretlerine yüzde 14.6 oranında zam geldi. ParaMedya’nın haberine göre, bu oranın yıl sonu TÜFE oranına göre yapıldığı belirtiliyor. Bazı bankalar yeni zamlı tarifeyi hemen devreye sokarken, bazılarının ise önümüzdeki haftadan itibaren uygulayacağı belirtiliyor.
Öte yandan yeni zamlı EFT ve havale tarifesini ilk uygulayan banka Burgan oldu. Burganbank bugün saat 17:00 itibariyle tüm müşterilerine SMS atarak, “Değerli müşterimiz , 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren EFT ve Havale ücretlerinde %14.6 oranında ( 2020 yıl sonu TUFE oranı) artış yapılacaktır” şeklinde bilgi verdi.
Yeni zamlı tarifeyi diğer bankaların da önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya başlayacağı belirtiliyor. Yasal düzenlemeye göre, bankalar TÜFE oranında zam yapabiliyor.
Öte yandan yeni zamlı EFT ve havale tarifesini ilk uygulayan banka Burgan oldu. Burganbank bugün saat 17:00 itibariyle tüm müşterilerine SMS atarak, “Değerli müşterimiz , 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren EFT ve Havale ücretlerinde %14.6 oranında ( 2020 yıl sonu TUFE oranı) artış yapılacaktır” şeklinde bilgi verdi.
Yeni zamlı tarifeyi diğer bankaların da önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya başlayacağı belirtiliyor. Yasal düzenlemeye göre, bankalar TÜFE oranında zam yapabiliyor.
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