Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay maaşınız eksik yatacak

Milyonlarca asgari ücretli çalışan bu ay maaşını eksik alacak. Asgari ücretle çalışanlar eylül ayında yüzde 20 gelir vergisi dilimine girecek. Bekar asgari ücretliler vergi dilimindeki artıştan etkilenmeyecekler.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardıklarına göre, ücret gelirlerinin 2020 yılında 22 bin liraya kadar olan kısmı yüzde 15, 22-49 bin lira arasındaki kısmı ise yüzde 20 oranında vergilendirilecek. Asgari ücretle çalışanların ücretleri eylül ayından itibaren yüzde 20 gelir vergisi dilimine girecek. Evli ve çocuğu bulunan asgari ücretliler, bu aydan itibaren gelir vergisi diliminden etkilenmeye başlayacak. Eylül ayı ücretlerinde 25 lira azalma olacak. Ekim ayından yıl sonuna kadar ise aylık ücretlerinde 125 liraya varan düşüş yaşanacak. Bekar asgari ücretlilerin eline geçen net ücret, ocak ayındaki 2 bin 324 TL’nin altına düşmeyecek. Bu kişilere, aradaki fark kadar ilave asgari geçim indirimi (AGİ) uygulanacak.

Eşi çalışmayan veya çocuğu bulunanların AGİ dahil eline geçen net ücrette ise vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren düşüş olacak. Üç çocuklu bir asgari ücretlinin eline geçen net ücret bu ay 25.70 TL, ekim-kasım-aralık aylarında da aylık 125.08 TL azalacak. Üç çocuklu bir asgari ücretli ile eşi çalışan 4-5 çocuklu ve eşi çalışmayan 2 – 3 çocuklu asgari ücretlinin net ücretteki azalmadan dolayı yıllık kaybı 400.94 TL olacak.

