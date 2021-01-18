Milliyetçi Tuğrul Türkeş'ten 'azgın milliyetçilik' çıkışı

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu, MHP eski genel başkan yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "azgın milliyetçilik" konulu dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV) Yönetim Kurulu Başkanı olan Tuğrul Türkeş, vakfın internet sitesindeki yazısında Alparslan Türkeş'in "milliyetçilik" tanımına yer verdi. Babası Türkeş'in “Milliyetçilik kendi milletini sevmektir. Onların iyiliğini ve refahını gözetmektir. Onların iyi bir geleceğe sahip olmasını temin için gayret göstermektir" sözünü hatırlatan AKP'li Türkeş "Yeni başlayanlar için sade ve güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yükselen "azgın milliyetçiliğe" karşı uyarı yapan Türkeş, "Toplum tabanında bu yönde birtakım düşünce kusurlarının, kimi reflekslerin olması, azgın milliyetçiliğe karşı yeni bir metot ve ıslah ihtiyacını ortaya çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkeş'in internet sitesindeki yazısında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Milliyetçiliğin iyisinin iyisiyle mi yoksa kötüsünün kötüsüyle mi karşılaşılacağının hiçbir garantisinin bulunmadığını ve vaziyet buyken, Türk milliyetçilerinin de kendi entelektüel hazırlıklarını yapmaları, geçmişte olduğu gibi “tarihi gerileticilerden” değil, “tarihi ilerleticilerden” olmanın kavgasını vermeye yönelik bir anlayışla kuşanmaları elzemdir.

Maalesef ki Türkiye’de de bu tip hamaset eksenli bir milliyetçiliğin – ki ben buna “azgın milliyetçilik” demeyi uygun görüyorum – sosyolojik tabanda kök salmaya yakın olabileceği tehlikesini görüyorum.

Toplum tabanında bu yönde birtakım düşünce kusurlarının, kimi reflekslerin olması, azgın milliyetçiliğe karşı yeni bir metot ve ıslah ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Azgın milliyetçilik bilime aykırıdır. Teknolojik dönüşümü kötüye kullanır. Her şeyin ötesinde bilginin, bilgi birikimin karşısında ve muhalifidir. Azgın milliyetçiliğin mahir olduğu tek şey şiddetli yıkımdır. Filizlenen bu azgın milliyetçiliğe karşı olduğunu ve gerçek milliyetçiler olarak biliyoruz ki, azgın milliyetçiliğin gücü blöften ibarettir. Sözleri ve hareketleri palavradır. Azgın milliyetçiliğin hiçbir fikrî derinliği bulunmaz. Yarının Türkiye’siyle ilgili hiçbir fikri yoktur. Sözü de hareketi de salt kaba kuvvettir. Bu nedenle de milleti temsil edemez."

