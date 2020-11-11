Milli Takım'da flaş gol gelişmesi! Arda Turan'ın...
Hırvatistan maçında A Milli Takım adına ilk golü atan Cenk Tosun böylece kırmızı-beyazlı forma altında 17.golünü atmış oldu. Cenk Tosun, A Milli Takım'da Arda Turan'ı yakalamış oldu.
GÜNDEM 11.11.2020, 21:44
Hırvatistan'la karşılaşmada A Milli Takım adına ilk golü penaltıdan atan Cenk Tosun, kırmızı-beyazlı forma altında 17.golünü attı. Cenk Tosun böylece A Milli Takım forması altında faal oyuncular arasında en aktif üç oyuncu arasında yer alırken Arda Turan'ın rekorunu yakaladı.
Cenk Tosun 43 maçta 17 gol atarken 2017 yılında da Hırvatistan'a karşı gol atmıştı
A Milli Takım adına en çok gol atan futbolcular
24 - Burak Yılmaz
17 - Cenk Tosun
17 - Arda Turan
10 - Hakan Çalhanoğlu, Umut Bulut
Cenk Tosun 43 maçta 17 gol atarken 2017 yılında da Hırvatistan'a karşı gol atmıştı
A Milli Takım adına en çok gol atan futbolcular
24 - Burak Yılmaz
17 - Cenk Tosun
17 - Arda Turan
10 - Hakan Çalhanoğlu, Umut Bulut
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