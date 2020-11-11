Milli Takım'da flaş gol gelişmesi! Arda Turan'ın...

Hırvatistan'la karşılaşmada A Milli Takım adına ilk golü penaltıdan atan Cenk Tosun, kırmızı-beyazlı forma altında 17.golünü attı. Cenk Tosun böylece A Milli Takım forması altında faal oyuncular arasında en aktif üç oyuncu arasında yer alırken Arda Turan'ın rekorunu yakaladı.



Cenk Tosun 43 maçta 17 gol atarken 2017 yılında da Hırvatistan'a karşı gol atmıştı

A Milli Takım adına en çok gol atan futbolcular

24 - Burak Yılmaz

17 - Cenk Tosun

17 - Arda Turan

10 - Hakan Çalhanoğlu, Umut Bulut

