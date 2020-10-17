Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Ermenistan namertçe vurdu!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Gence saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, "Cephede kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu" denildi.
GÜNDEM 17.10.2020, 10:36
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Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Gence'de sivillere yönelik saldırısıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Azerbaycan Ordusu'ndan kaçan Ermenistan'ın, sivilleri namertçe vurduğu belirtildi ve Azerbaycan'ın bu alçaklığa cevabı cephede verdiği ifade edildi.
Açıklamada şöyle denildi:
Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir.
Açıklamada, Azerbaycan Ordusu'ndan kaçan Ermenistan'ın, sivilleri namertçe vurduğu belirtildi ve Azerbaycan'ın bu alçaklığa cevabı cephede verdiği ifade edildi.
Açıklamada şöyle denildi:
Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir.
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