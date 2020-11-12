Milli maçta şok! Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Hırvatistan Futbol Federasyonu, bu akşam oynanan Türkiye-Hırvatistan maçınında forma giyen Beşiktaş oyuncusu Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye maçı için Pazartesi günü tüm oyuncu ve personelin test sonuçlarının negatif çıktığını fakat Çarşamba sabahı yapılan İsveç maçı için test sonuçlarının akşam saatlerinde belli olduğu, Vida'nın sonucunun pozitif olduğunun öğrenildiğini duyurdu.

Başarılı stoperin koronavirüs test sonucunun devre arasında öğrenildiği ve bu yüzden Türkiye maçının ikinci yarısında oyuna devam edemediği bildirildi.

Vida, Beşiktaş'ta Rosier ve N’Sakala'nın ardından koronavirüse yakalanan üçüncü savunma oyuncusu oldu.

