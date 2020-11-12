Milli maçta şok! Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Hırvatistan Futbol Federasyonu, Domagoj Vida'ya yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
GÜNDEM 12.11.2020, 01:24
Hırvatistan Futbol Federasyonu, bu akşam oynanan Türkiye-Hırvatistan maçınında forma giyen Beşiktaş oyuncusu Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye maçı için Pazartesi günü tüm oyuncu ve personelin test sonuçlarının negatif çıktığını fakat Çarşamba sabahı yapılan İsveç maçı için test sonuçlarının akşam saatlerinde belli olduğu, Vida'nın sonucunun pozitif olduğunun öğrenildiğini duyurdu.
Başarılı stoperin koronavirüs test sonucunun devre arasında öğrenildiği ve bu yüzden Türkiye maçının ikinci yarısında oyuna devam edemediği bildirildi.
Vida, Beşiktaş'ta Rosier ve N’Sakala'nın ardından koronavirüse yakalanan üçüncü savunma oyuncusu oldu.
Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye maçı için Pazartesi günü tüm oyuncu ve personelin test sonuçlarının negatif çıktığını fakat Çarşamba sabahı yapılan İsveç maçı için test sonuçlarının akşam saatlerinde belli olduğu, Vida'nın sonucunun pozitif olduğunun öğrenildiğini duyurdu.
Başarılı stoperin koronavirüs test sonucunun devre arasında öğrenildiği ve bu yüzden Türkiye maçının ikinci yarısında oyuna devam edemediği bildirildi.
Vida, Beşiktaş'ta Rosier ve N’Sakala'nın ardından koronavirüse yakalanan üçüncü savunma oyuncusu oldu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü