Milli maç arası G.Saray'da soğuk duş etkisi yaptı! Bir vaka daha...
Milli maç arası G.Saray'ı adeta yıktı. Milli takımlara gönderdiği futbolcularının bir bir koronavirüse yakalanması sarı kırmızılılarda şok etkisine neden oldu.
GÜNDEM 16.11.2020, 20:27
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hollanda'da Ryan Babel kadrodan çıkarıldı. Bosna-Hersek'i konuk eden Hollanda'nın futbol federasyonundan yapılan açıklamada Babel'in kamptan ayrıldığı ifade edildi.
Üç PCR testi negatif çıkan Babel'in Kovid-19 semptomlarını gösterdiği ve kendisini iyi hissetmediği kaydedildi.
Öte yandan ilk 3 testinden negatif sonuç çıkan Ryan Babel'in 4. koronavirüs testi pozitif çıktı.
Üç PCR testi negatif çıkan Babel'in Kovid-19 semptomlarını gösterdiği ve kendisini iyi hissetmediği kaydedildi.
Öte yandan ilk 3 testinden negatif sonuç çıkan Ryan Babel'in 4. koronavirüs testi pozitif çıktı.
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