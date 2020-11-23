Milli gururumuz Yusuf Yazıcı Fransa'da yıldızlaştı!

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, sahasında Lorient'i 4-0 yendi.

Milli gururumuz Yusuf Yazıcı maçta iki gol atarken mücadelede gösterdiği performans göz doldurdu.

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in oynamadığı maçta Lille, Yusuf Yazıcı'nın 2 gol ve 1 asistle oynadığı karşılaşmada Lorient'i 4-0 mağlup etti.

