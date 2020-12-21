Milli Görüş'ün dava erlerinden Ramazan Karaburç vefat etti

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Milli Görüş davasının Osmaniye'deki dava erlerinden Ramazan Karabuç'un vefat ettiğini açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Turhan, şu paylaşımı yaptı:

"Milli Görüş Davamızın Osmaniye'deki örnek isimlerinden, teşkilatımızın bir çok kademesinde hizmet etmiş Ramazan Karaburç amcamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabb'im rahmet eylesin. Ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

Milli Görüş Davamızın Osmaniye'deki örnek isimlerinden, teşkilatımızın bir çok kademesinde hizmet etmiş Ramazan Karaburç amcamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabb'im rahmet eylesin. Ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/IudjJ2bobc

— Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) December 20, 2020



Milli Görüş Davamızın Osmaniye'deki örnek isimlerinden, teşkilatımızın bir çok kademesinde hizmet etmiş Ramazan Karaburç amcamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabb'im rahmet eylesin. Ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/IudjJ2bobc — Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) December 20, 2020

