Milli Görüş herkesten farklıdır!

İnternet ortamında gerçekleşen toplantıda teşkilat mensuplarına seslenen Karamollaoğlu, “Biz farklıyız. Bizim için ahlak ve maneviyat olmazsa olmazdır. Biz rüşvete, yolsuzluğa geçit vermeyiz” dedi.



Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı Aralık ayının Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla internet ortamında gerçekleştirdi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı’nın hazır bulunduğu toplantıda, İstanbul’daki parti çalışmaları değerlendirildi, gelecek dönemdeki planlamalar konuşuldu.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Biz Hakk’ı üstün tutan bir anlayışa sahibiz. Bu anlayışımızı, Hakk’ı üstün tutan anlayışımızı topluma anlatmakla mükellefiz. Biz işi ehline vermeye, güzel ahlaka önem gösteririz. Peygamber Efendimiz ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyor. Bunu hiç düşünüyor muyuz? Ülkemizde aç, susuz gün geçiren insanlarımız var. Aynı zamanlarda İslam ülkelerinde milyonlarca aç insanımız var. Geçtiğimiz gün Suriye’den bir mesaj gönderildi. Bir küçük çocuk ‘Üç gündür yemek yemedim, bana yemek verir misiniz’ diyor. İkinci çocuk da bütün ailesinin vefat ettiğini söylüyordu. Biz bunlardan sorumluyuz” ifadelerini kullandı.



Yöneticinin hesap verilebilir bir yapıda olması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, “Yönetici, rüşvete izin vermemeli. Bizler yöneticilere hesap sormalıyız. ‘Sen bu rüşvete nasıl izin verirsiz, bu yolsuzluğa nasıl imkân sağlarsın’ demeliyiz. Bütün değeler yitirildi. Onlar da oldukları makamda kalmak için ne gerekiyorsa yapmayı elzem görüyorlar. Bunun önüne bir tek biz geçebiliriz. Çünkü ahlak ve maneviyat Milli Görüş Hareketi’nin olmazsa olmazıdır. Biz çalmayız, çalınmasına müsaade etmeyiz, rüşvete izin vermeyiz. Bizim geçmişimiz, bunlara örnektir. Ben devlette de çalıştım, belediye başkanlığı da yaptım ama her zaman alnım açıktır. Hiçbir zaman bu gibi şeylerle suçlanmadım. Ben bütün arkadaşlarımıza da şahitlik ederim. Biz farklıyız” diye konuştu.



Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, “Çok zor bir yılı geride bıraktık. 2020’nin sorunlarını geride bıraktığımız bereketli, huzurlu, sağlıklı bir yıl olsun inşallah. 18 yıllık tüketilen umutları da partimiz tarafından yeşertilmesini temenni ediyorum. 2021 yılı Saadet Partisi’nin umudunun partisi olduğu bir yıl olmalıdır. Bu anlayışla yeni çalışma dönemimizi başlatıyoruz. Biliyoruz ki İstanbul asırlarca hem fikrin hem kültürün hem de siyasetin merkezi olmuştur. İstanbul’dan yapılan hamle tüm ülkeyi ayağa kaldırmıştır. Merhum Erbakan Hocamızın ifadesiyle İstanbul hareketimizin motor gücüdür ve hareketin en önünde olmalıdır. Artık vakit tam anlamıyla çalışma vaktidir. Birçok seçime girdik. Yakında beklenenden erken bir seçime daha gireceğiz gibi duruyor. Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatlanma Başkanı Tuğrul Yalçınkaya, “Bizler Saadet Partililer olarak bir sorumluluğu yüklenmiş durumdayız. Bu sorumluluğun farkındayız. Aynı zamanda bu camiada görevler almak bu sorumluluğu katlıyor. En önemli sorumluluğumuz Milli Görüş’ün mesajlarımızı İstanbulluya ulaştırmaktır. Biz Türkiye’nin en tecrübeli teşkilatıyız. İnşallah İstanbul’da bütün kademelerde var olmayı gerçekleştirmek için gayretle çalışacağız” dedi.

