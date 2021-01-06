Milli Gazete'ye destek, Bekir Pakdemirli’ye özür dile çağrısı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Millî Gazete’nin Tarım Kredi Yönetimi tarafından hukuksuzca “erişim engeli” getirilen haberlerinin haklılığının CİMER tarafından da belgelenmesi haberine destek verdi.



Abdulkadir Karaduman, sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yalanlarla ve haberlere getirdiği yayın yasakları ile koruma altına aldığı, CİMER’in “evet doğrudur” dediği bir tağşişlinin hikâyesi.” ifadelerini paylaştı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye de Twitter’dan çağrıda bulunan Abdulkadir Karaduman, “Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’yi TBMM’yi yanılttığı için özür dilemeye davet ediyorum. Özür dile Bekir Pakdemirli.” dedi.Buyrun CiMER’e de ‘engel’ getirin



Tarım ve Orman Bakanı Sayın @bekirpakdemirli’yi TBMM’yi yanılttığı için özür dilemeye davet ediyorum. Özür dile @bekirpakdemirli https://t.co/IRUVzBSY13

— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 6, 2021





Tarım ve Orman Bakanı Sayın @bekirpakdemirli’yi TBMM’yi yanılttığı için özür dilemeye davet ediyorum. Özür dile @bekirpakdemirli https://t.co/IRUVzBSY13 pushfn('ads'); — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 6, 2021

