Milli Gazete yazarından ‘faiz’ uyarısı:

Riba ile faiz Kur’an’da, Sünnette kesin olarak yasak ve de haram… Ribanın helal olduğuna itikat eden bir kimse dinden çıkar, kâfir ve mürted olur. Allah ticareti helal, ribayı haram kıldı. Bir Müslüman paraca sıkıntıya düştüğü vakit ona faizsiz borç/kredi verilmelidir. Bunun ismi ‘karz-ı hasen’ dir.

Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, faiz konusunda uyarıcı bir yazı kaleme aldı.

Ceyhan, “Faizin her türlüsüne kesinlikle karşı” olduklarını ifade eden kesim bize sanki daha tutarlı gibi geliyor. “Yüksek faize” karşı çıkarken, “düşük faize” yeşil ışık yakma olayı bize pek sıcak gelmiyor.” diye yazdı.

Zeki Ceyhan’ın, “Faize karşı olmak!” başlıklı bugünkü yazısı şu şekilde;



“Ekonomist değiliz ama ekonomi ile ilgili haberleri, yapılan konuşmaları, yazılan yazıları elimizden geldiğince takibe çalışırız.

Bu konudaki izlenimlerimiz bize şu sonucu veriyor:

Ekonomide bir “faizin her türüne kesinlikle karşı” olduklarını söyleyenler bulunuyor.

Bir de “yüksek faiz-düşük faiz” ayrımı yapanlar bulunuyor.

Yani onlar birinci gruptaki gibi “faizin her türlüsüne” karşı olmak yerine “yüksek faize” karşı çıkarken “düşük faize” yeşil ışık yakıyorlar.

Ve “yüksek faize” karşı olduklarını söylerken yatırımcıların ancak “düşük faizle” başarılı olabileceklerini iddia ediyorlar.

Yatırımların “düşük faizle” sağlanması halinde bu politikanın beraberinde istihdam, üretim ve ihracatı da getireceğini savunuyorlar. “Hangi görüş daha haklı” diye bu konuda ahkâm kesecek ya da karar verecek durumda değiliz.

Ama “faizin her türlüsüne kesinlikle karşı” olduklarını ifade eden kesim bize sanki daha tutarlı gibi geliyor.

“Yüksek faize” karşı çıkarken, “düşük faize” yeşil ışık yakma olayı bize pek sıcak gelmiyor.

Ve ekonomide yaşanan birçok sıkıntının “böyle bir ikilem” yüzünden ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyoruz.

Zira bu konuda yıllardır yaşanmakta olan bir mücadele var. İddianın sahipleri bu yolla fiyat istikrarının sağlanacağını ileri sürüyorlar ama fiyat istikrarı bir türlü yakalanamıyor.Ve fiyatlar alıp başını gidiyor.

Ekonomide “yüksek faize” karşı çıkıp “düşük faizden” yana tavır koyanlar bir de yeni açılan şirket sayısını örnek gösteriyorlar.Dükkânların kapandığını, şirketlerin kapandığını da kabul etmiyorlar. Yeni açılan güçlü şirketlerin ihracat ile yollarına devam ettiklerini söylüyorlar. Dileriz her şey iddia edildiği gibidir. Ve dileriz ekonomi bir an evvel düze çıkar.

Ama yıllardır bu iddialar ileri sürülürken ekonomi bir türlü rayına oturmadığına göre iddia sahiplerinin tezlerini bir gözden geçirmeleri gerekmez mi?

“Hayallerimiz ile piyasanın gerçekleri niye örtüşmüyor” diye kendilerini bir hesaba çekmeleri şart değil mi? İddia sahiplerinin ısrarcı olmalarını anlıyoruz ama yapılan yanlışlarda inatlaşmayı doğru bulmuyoruz. Yıllardır ileri sürdüklerinin bir türlü gerçekleşmediğini artık kabul etmeliler!”