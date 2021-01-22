Milli Gazete Telegram kanalında da yayına başladı
Yarım asra yaklaşan Millî Gazete sosyal medya platformlarından da ilgiliyle takip ediliyor. Milli Gazete Telegram platformunda da yayına başladı. Millî Gazete Telegram kanalına katılın haberdar olun.
GÜNDEM 22.01.2021, 15:27
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49. yıldır Hakk’ın ve hakikatin sesi olan Millî Gazete, dijital yayıncılıkta yoğun ilgiyle takip ediliyor. Okuyucusuna günlük gelişmeleri hızlı ve doğru bir şekilde sunan milligazete.com.tr günlük yüzbinleri aşan okuyucusuyla beraber emin adımlara ilerliyor. “Hak Geldi Batıl Zail Oldu” sloganıyla yarım asra Millî Gazete anlık paylaşımlarıyla Telegram’da da okuyucularına son dakika haberleri, sıcak gelişmeleri ulaştırıyor. Millî Gazete Telegram kanalına katılarak Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden en ilk siz haberdar olun. Millî Gazete Telegram kanalı için buraya tıklayıp katılabilirsiniz. Sadık okuyucusuyla bilinen Millî Gazete, en son haberleri Twitter hesabından da paylaşıyor. Millî Gazete Twitter hesabını takip etmek için buraya tıklayınız… Millî Gazete Facebook sayfasını için buraya tıklayınız… Millî Gazete Instagram hesabı için buraya tıklayınız… Millî Gazete Youtube kanalı için buraya tıklayınız…
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|3. Galatasaray
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|4. Gaziantep FK
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|5. Alanyaspor
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|17. Kayserispor
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|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
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|Takımlar
|O
|P
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|17
|34
|3. Samsunspor
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|33
|4. Altay
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|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
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|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
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|19
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|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
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|33
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|19
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|19
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|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
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|19
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|19
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|18. Elche
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|17
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