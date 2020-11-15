Milli Gazete ortaya çıkarmıştı! 4 yıldızlı otel kıyağında şok gelişme

Bilindiği üzere şeker fabrikalarının bulunduğu bölgelerde cami ve okul yaptırmak için 1960’lı yıllarda kurulan hayır derneğinin İzmir’de denize sıfır 4 yıldızlı, 182 odalı otel, zarar ediyor gerekçesiyle 2017 yılında dönemin TÜRKŞEKER Genel Müdürü tarafından arkadaşının şirketine çok düşük bir fiyatla kiralanarak kıyak geçildiği ortaya çıkmıştı.



TÜRKŞEKER’e bağlı, Şeker Sanayii Mensupları Hayır ve Eğitim Müesseseleri Kurma Derneğinin 2017 yılında kiraya verilen İzmir/Gümüldür’deki 4 yıldızlı otelle ilgili tahliye davası açtığı ortaya çıktı. Derneğe ait söz konusu otel, TÜRKŞEKER eski Genel Müdürü döneminde yapılan kıyak kiralama ile gündeme gelmişti. Kıyak iddialarının hemen ardından söz konusu Dernek Yönetimi’nin otelle ilgili tahliye davası açması dikkat çekti.

Bilindiği üzere TÜRKŞEKER eski Genel Müdürü Ergin İçenli döneminde, Derneğin İzmir’deki 4 yıldızlı oteli zarar ediyor gerekçesiyle yakın arkadaşının şirketine çok komik bir rakama kiraladığı ortaya çıkmıştı.



TÜRKŞEKER Genel Müdürü iken aynı zamanda Şeker Sanayii Mensupları Hayır ve Eğitim Müesseseleri Kurma Derneğinin de Başkanlığını yapan Ergin İçenli, derneğin İzmir’de tatil bölgesi olarak bilinen Gümüldür’deki 182 odalı, 4 yıldızlı, denize sıfır otelini 5 yıllığına KDV dahil yıllık 720 bin lira gibi komik bir rakama kiralamıştı. Oteli kiralayan şirketin hiçbir turizm tecrübesi olmaması ve söz konusu şirketin kiralamayla ilgili ihale yapılmadan hemen kısa bir süre önce kurulması, peşkeş iddialarını kuvvetlendirmişti. Yine oteli kiralayan şirketin otelin tapusunun üstüne 5 yıl şerh koydurması ve o dönemki dernek yönetiminin de buna izin vermesi manidar karşılanmıştı. Sözkonusu otelin 50 milyon liralık yatırım değeri bulunmasına rağmen, kiralayan şirketin 100 bin lira gibi düşük sermayeli bir şirket olması ve hiçbir teminat alınmaması da dikkat çekmişti.



Ergin İçenli, 4 yıldızlı otel kıyağı haberimiz üzerine gazetemize gönderdiği açıklamada, söz konusu otelin 5 yıl üst üste zarar etmesi gerekçesiyle işletme giderlerinin üstlenilmesi ve düzenli gelir elde edilmesi amacıyla Dernek Yönetim Kurulu kararıyla kiralanmasına karar verildiğini savundu. Diğer yandan otelle ilgili bir çok firmaya değerleme yaptırıldığını ve piyasa araştırması sonrasında isteklilerden teklifler alındığını ileri süren İçenli, “En yakın teklif veren firmanın iki katı fiyat teklif veren bir firmayla yalnız 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır” dedi. İçenli, açıklamasında kira sözleşmesinin TÜRKŞEKER Hukuk Müşavirliği tarafından da incelenerek uygun bulunduğunu ileri sürdü.

İçenli’nin açıklamalarına rağmen oteli kiralayan şirketin, İçenli’nin yakın arkadaşının olması ve şirketin düşük sermaye ile ihaleden hemen önce kurulması dikkat çekiyor. Yine söz konusu şirket sahibinin, kiralanmadan önce otelde kısa bir süre Genel Müdürlük yapması da manidar bulunuyor.

