Milli Gazete Muhabiri Furkan Erten enkaz bölgesinden bildiriyor

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda kaç kişinin olduğuna dair net bir bilgi bulunmazken çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini, yaralı sayısının 885 olduğunu duyurdu. AFAD, deprem sonrasında 40'ının büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 615 artçı sarsıntı yaşandığını belirtti.

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 4 bin 995 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 683 araç görevlendirildi.



Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam ederken, Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları da yürütülüyor.



Deprem sonrasında, 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi.



Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılırken, JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.



