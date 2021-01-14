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Milli futbolcu Cengiz Ünder kararını verdi! Net açıklama yaptı
Leicester City'de top koşturan milli oyuncu Cengiz Ünder, farklı bir takıma transfer olacağına dair iddialara açıklık getirdi.
GÜNDEM 14.01.2021, 13:54
Leicester City forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, İngiltere'den ayılması konusundaki tartışmalara açıklık getirdi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak formasını giydiği Leicester City'de kalıcı olmak istiyor. Cengiz, bu düşüncesini kulüp yönetimine de iletti.
Milli futbolcumuz, Leicester City'e transferinden sonra verdiği ilk röportajda, ''İngiltere'de forma giyerek hayalimi gerçekleştirmiş oldum ve burada kalıcı olmayı hedefliyorum'' demişti.
Genç yıldızın bu talebine karşın teknik direktör Brendan Rodgers, karar için sezon sonunu işaret etti.
Cengiz'in İngiltere'ye uyum sürecinde olduğunu dile getiren Brendan Rodgers, "İçinde bulunduğumuz ligde, Avrupa'ya göre farklı bir oyun anlayışı hakim. Bu yüzden iyi bir performans göstermeniz zaman alıyor'' ifadesini kullandı.
Sezon başında kiralık olarak Roma'dan, Leicester City'e transfer olan milli futbolcumuz, 12 resmi maçta 1 kez fileleri sarstı, 3 de gol pası verdi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak formasını giydiği Leicester City'de kalıcı olmak istiyor. Cengiz, bu düşüncesini kulüp yönetimine de iletti.
Milli futbolcumuz, Leicester City'e transferinden sonra verdiği ilk röportajda, ''İngiltere'de forma giyerek hayalimi gerçekleştirmiş oldum ve burada kalıcı olmayı hedefliyorum'' demişti.
Genç yıldızın bu talebine karşın teknik direktör Brendan Rodgers, karar için sezon sonunu işaret etti.
Cengiz'in İngiltere'ye uyum sürecinde olduğunu dile getiren Brendan Rodgers, "İçinde bulunduğumuz ligde, Avrupa'ya göre farklı bir oyun anlayışı hakim. Bu yüzden iyi bir performans göstermeniz zaman alıyor'' ifadesini kullandı.
Sezon başında kiralık olarak Roma'dan, Leicester City'e transfer olan milli futbolcumuz, 12 resmi maçta 1 kez fileleri sarstı, 3 de gol pası verdi.
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