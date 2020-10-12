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Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili form paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" formuyla ilgili asılsız dolaşan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

GÜNDEM 12.10.2020, 22:44
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili form paylaştı
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' formuyla ilgili asılsız iddialara dair açıklama yaptı.
Formun aslını paylaşan bakanlık, "Formlar velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, Veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez" ifadelerini kullandı.
Formun gerçeğini sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı şunları belirtti:

"Sağlık Bakanlığı'nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı ‘Bilgilendirme Formu ve Taahhütname’ velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır.
Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye “tıbbi müdahale” adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez."

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