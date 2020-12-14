Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Anaokullarda yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı da konuya dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Twitter'dan yüz yüze eğitim açıklaması yapan Bakanlık, şu ifadelere yer verdi.

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. pic.twitter.com/5XLU5jvYzi

— MEB (@tcmeb) December 14, 2020



Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğine tabi olup, bahse konu yönetmeliğin 'tanımlar' başlığında kreş tanımı; 0-36 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu, Gündüz Bakımevi ise, 37-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşlar olarak belirtiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre 36-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu anakolu, 48-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıf ise anasınıfı olarak adlandırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. pic.twitter.com/5XLU5jvYzi — MEB (@tcmeb) December 14, 2020

