Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere teşekkür
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlayan yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, okul binalarına girmeyerek dışarıda bekleyen velilere teşekkür etti.
GÜNDEM 12.10.2020, 20:39
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
Aynı hassasiyetin bina dışında beklerken de gösterilmesini rica eden Bakan Selçuk, "Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız, öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek." uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının bugün başlamasına ilişkin, "Her şey sırayla yoluna girecek." mesajını paylaştı.
Aynı hassasiyetin bina dışında beklerken de gösterilmesini rica eden Bakan Selçuk, "Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız, öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek." uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının bugün başlamasına ilişkin, "Her şey sırayla yoluna girecek." mesajını paylaştı.
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