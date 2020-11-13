Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okula dönüş açıklaması!

Koronavirüs salgını nedeniyle yüzyüze eğitim geç başlarken milyonlarca öğrenci bugün ilk ara tatile girdi. Öğrenciler, bugün yapılacak son dersten sonra 1 haftalık ara tatile çıkacak.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada okula dönüş açıklamasında bulundu. Selçuk, "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." dedi.



Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor.Öyleyse başlığı açıyorum:#maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 13, 2020

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemi koronavirüs salgını nedeniyle TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı.

Yüy yüze eğitim ise aşamalı bir şekilde başlamıştı. İlk aşamada ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti.

İlk ara tatil bugünden itibaren başlarken öğrenciye 23 Kasım 2020 pazartesi günü ders başı yapacaklar. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler.

TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma sona erecek.

Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor.Öyleyse başlığı açıyorum:#maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 13, 2020

