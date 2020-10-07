Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlattı.

Ziya Selçuk, "Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir." ifadelerini kullandı.



Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir. pic.twitter.com/0pSReNLQ1C

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 7, 2020



Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir. pic.twitter.com/0pSReNLQ1C — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 7, 2020

