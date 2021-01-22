Milli Çocuk ‘un 300’üncü sayısı okurlarıyla buluştu

15’inci yılına girmesine sayılı günler kala 300’üncü yayını coşkuyla çıkartan Millî Çocuk Dergisi, çocuklarımızla büyümeye devam ediyor.

Millî Gazete bünyesinde yayın hayatına devam eden Millî Çocuk Dergisi, 300’üncü sayısını okuyucularıyla buluşturdu. 15’inci yılına girmesine sayılı günler kala 300’üncü sayısını çıkartan Millî Çocuk Dergisi, geleceğin teminatı çocuklarımızın ahlaki ve manevi değerle yetişmesi şiarıyla dertleniyor. Millî Çocuk, yayınlarıyla evlatlarımızın ümmet şuuru, İslam kardeşliği gibi değerlerle yetişmesine yardımcı oluyor. Hikâye, bulmaca, boyama, şiir gibi içerikleriyle çocukları güldürürken düşündüren Millî Çocuk, medeniyetimizden güç alarak, çocuklarımıza gerçek önderler ve kahramanlar sunan, alanındaki tek çocuk dergisi.



Millî Çocuk Dergisi 300’üncü sayısında ‘Korunmalı kültür’ kapağıyla okuyucularıyla buluştu. 300. sayısında yer verdiği ‘Bereketli günler’, ‘El öpenlerin çok olsun’ ve ‘İyiliklerin öncüsü’ başlıklarıyla ön plana çıkan Millî Çocuk, ayrıca Aişe Nine, Kâşif Akif, Alparslan Oyunistan Dünyasında gibi sürekli içerikleriyle de dikkat çekiyor. Evlatlarımızla büyüyen Millî Çocuk Dergisi, yıllardır değişmeyen yayın politikasıyla evlatlarımızın milli ve manevi değerleri önceleyerek yetişmesine katkı sağlıyor.



Millî Çocuk Dergisi, 300’üncü sayısında ‘Korunmalı kültür’ kapağıyla okuyucularıyla buluştu. 300. sayısında yer verdiği ‘Bereketli günler’, ‘El öpenlerin çok olsun’ ve ‘İyiliklerin öncüsü’ başlıklarıyla ön plana çıkan Millî Çocuk, ayrıca Aişe Nine, Kâşif Akif, Alparslan Oyunistan Dünyasında gibi sürekli içerikleriyle de dikkat çekiyor. Evlatlarımızla büyüyen Millî Çocuk Dergisi, yıllardır değişmeyen yayın politikasıyla evlatlarımızın milli ve manevi değerleri önceleyerek yetişmesine katkı sağlıyor.

Selime Sümeyye ABATAY / İstanbul

