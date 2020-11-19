Milletvekilleri vaka sayısını sordu, Bakan Fahrettin Koca gerildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'teki komisyonda milletvekillerinin soruları karşısında gerildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Pozitif vakaların sayısını neden açıklamıyorsunuz" sorusu sorulması üzerine gerilerek cevap verdi. Bakan Koca, "29 Temmuz'dan bu yana ağır hastamız 8 kat arttı, vefat edenlerin, hayatını kaybedenlerin oranı 8 kat arttı. Sizin için evde, semptomu olmayanların ve hastaneye yük olmayanların sayısı mı önemli?" dedi.

