Milletvekili Habibe Öçal 3 aylık bebeği sahiplendi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, yetiştirdiği iki kız bir erkek çocuğunun ardından 53 yaşında, bir çocuğun koruyuculuğunu üstlendi. 3 aylık bebeğin koruyucu annesi olan Öçal, "İmkanı, şartları olan bütün anne babaların da gönüllerinde bir yetime yer açmalarını istiyorum." dedi.

Habibe Öçal, yaptığı açıklamada, 27, 23 ve 18 yaşlarında üç çocuğu olduğunu, anneliğin hayatında edindiği bütün kimliklerinin önünde yer aldığını söyledi. Bir çocuğa koruyucu aile olma düşüncesini yıllardır taşıdıklarını, gerek sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetleri, gerek de siyaset alanındaki çalışmalarından dolayı bu fikri 10 yıldır ertelediklerini anlatan Öçal, bu düşüncelerini hayata geçirmek için bir gün ailecek aldıkları kararla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak gerçekleştirdiklerini aktardı. Öçal, şöyle devam etti:

9 çocuklu bir ailede yetiştiğini, öğretmen, aktivist, sendikacı ve siyasetçi olarak görevler yaptığına ama en iyisinin annelik olduğuna dikkati çeken Öçal, "Üç evlat yetiştirdim. Annelik konusunda profesyonel olduğuma inanıyorum. İnşallah bu evladımıza da iyi bir annelik, iyi bir babalık, iyi bir kardeşlik yapacağız. Ona evimizi açtık. Bundan sonra Allah nasip ederse ömrünü bizimle tamamlayacak. Ömrümüz yettiğince onu himaye etmeye, korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öçal, çocuklarının bu durum karşında oldukça memnun olduğunu da vurgulayarak "Evde acayip bir mutluluk, sevinç var, bu şekilde de devam eder inşallah." dedi.

"Çocuk edinme kararını bir anda verdik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile irtibata geçtik, daha sonra uzunca bir prosedürü yerine getirdik. Sağlık Bakanlığından raporlarımız çıktı, aile, kurum ziyaretlerimiz, mülakatlarımız oldu, psikoteknik mülakatlardan sonra koruyucu aile olmak konusunda olumlu karar çıktı. 3,5 ay sonra bize bir haber geldi. Genelde kız çocuğu talep ediliyormuş biz ise evimizde iki erkek iki kız çocuğumuz olsun diye erkek çocuk talep etmiştik. Bu da nasip oldu, artık onu evimizde büyüteceğiz."



