Milletin Sözcü’sü ol!

Seksen yıllık hasretin son bulduğu Ayasofya Camii’nin açılışı büyük bir mutluluğa vesile olurken Sözcü gazetesi hezeyanlarla dolu bir habere imza attı. Sözcü, Ayasofya Camii’nin açılışından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği haberiyle bir kez daha milletimizin karşısında sözcülük yaptı. Ayasofya Camii’nin bu milletin hasreti ve umudu olduğunu göremeyen “Sözcü” toplumumuzun hassasiyetlerine ne kadar yabancı olduğunu göstermiş oldu.

Miladi takvime göre geride bıraktığımız 2020 senesindeki en unutulmaz olaylar arasında Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’nin açılışı yer aldı. Vatandaşlarımızın yıllardır hasret duyduğu Ayasofya Camii’nin açılışı büyük bir mutluluğa vesile olmuştu. Ayasofya Camii’nin açılışı sadece Türkiye’deki değil tüm dünyadaki Müslümanları heyecanlandırırken dün Sözcü Gazetesi’nde Ayasofya Camii’ne ilişkin hezeyanlarla dolu bir haber yer aldı. 1 Ocak 2021 tarihli baskısını “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” manşetiyle gerçekleştiren Sözcü, 2020 yılına dair “hatırlamak istemedikleri” olaylar arasında Ayasofya Camii’nin açılışını da gösterdi.



Sözcü, Ayasofya Camii’nin açılışından rahatsızlık duyup söz konusu olayı “2020 yılında gerçekleşip hatırlamak istemedikleri olaylar” arasında gösterse bile ibadete tekrar açıldığı günden bu yana her gün binlerce kişi Ayasofya Camii’ne akın ediyor. Milyonlarca kişi Ayasofya Camii’nin müze olmaktan kurtulması dolayısıyla Cenab-ı Allah’a hamd ederken, tüm dünyadaki Müslümanların yıllarca aslına kavuşmasını beklediği Ayasofya Camii, batıla çalınan galebenin bir sembolü olarak görülüyor.

