Millet bahçelerinin maliyeti dudak uçuklattı! Bakanlıkları geçti

Millet bahçeleri, 7 bakanlığın bütçesini geçti! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 278 millet bahçesinin toplam yatırım bedelini açıkladı. Bu tutarın, aralarında Çevre, İçişleri, Enerji dahil olmak üzere 7 bakanlığın 2021 yılı bütçesinden fazla olduğu ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan millet bahçelerinin maliyetini de duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bakan Kurum “Şu anda yatırım değeri 16 milyar lira olan, 78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde, 278 millet bahçesi yapıyoruz; 42'sini tamamladık, inşallah öbürlerini de en kısa sürede tamamlayacağız” açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre yaşanan ekonomik sıkıntılar ve koronavirüs salgınına rağmen 2021 yılı için millet bahçelerine ödenecek toplam tutar 16 milyar lira olacak. Bakanın açıkladığı rakamın Türkiye'deki 7 bakanlığın 2021 yılı için ayrılan bütçesinden fazla olduğu ortaya çıktı.

Millet bahçelerinin, bir yıllık bütçesini geride bıraktığı bakanlıklar şöyle:

■ Ticaret Bakanlığı: 6 milyar 585 milyon

■ Dışişleri Bakanlığı: 5 milyar 786 milyon

■ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 3 milyar 999 milyon

■ İçişleri Bakanlığı: 10 milyar 665 milyon

■ Kültür ve Turizm Bakanlığı: 6 milyar 16 milyon

■ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 11 milyar 918 milyon

■ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 3 milyar 378 milyon

