Millî Görüşçü belediye başkanı vefat etti
Refah Partisi döneminde yaptığı hizmetlerle Bursa’da adından çokça söz ettiren Bursa Demirtaş Belediyesi eski Başkanı Halil Satık vefat etti.
GÜNDEM 10.11.2020, 07:29
Bursa Demirtaş Belediyesi eski Başkanı Halil Satık vefat etti. Yaptığı hizmetlerle Millî Görüş’ü Bursa’da hakkıyla savunan neferlerden olan Halil Satık, kılınan cenaze namazının ardından Demirtaş Aile Kabristanlığına defnedildi.
Millî Görüş camiasında yaptığı hizmetlerle oldukça sevilen merhum Halil Satık için Demirtaş Aile Kabristanlığı’nda dün öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Saadet Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Bulut, Saadet Partisi Bursa İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve birçok vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından merhum, Demirtaş Aile Kabristanlığı’na defnedildi. Millî Gazete Ailesi olarak merhum Halil Satık’a Allahtan rahmet, acılı ailesine sabrı-ı cemil niyaz ederiz.
Millî Görüş camiasında yaptığı hizmetlerle oldukça sevilen merhum Halil Satık için Demirtaş Aile Kabristanlığı’nda dün öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Saadet Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Bulut, Saadet Partisi Bursa İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve birçok vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından merhum, Demirtaş Aile Kabristanlığı’na defnedildi. Millî Gazete Ailesi olarak merhum Halil Satık’a Allahtan rahmet, acılı ailesine sabrı-ı cemil niyaz ederiz.
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