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“Millî Görüş, hevasına değil davasına adanmış bir topluluk”

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi Konya İl Kadın Kolları Ocak ayı Divan Toplantısı’na katıldı.

GÜNDEM 03.02.2021, 04:33
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“Millî Görüş, hevasına değil davasına adanmış bir topluluk”

Toplantıda konuşan Karaduman, “51 yıllık hak davada bugün yeniden ilk günkü gibi dimdik ayaktayız. Millî Görüşçülerin üç vasfı vardır. Bunlar yaptıklarını aşk ile yapmaları, adanmış olmaları, Siyonizm ve ırkçı emperyalizmin sömürdüğü insanları kurtarabilecek olanların kendileri olduğunun bilincinde olmaktır. Bu topluluk, hevasına değil, davasına adanmış, yolu satmayan, yola kanmayan, yolda havlu atmayan bir topluluktur” şeklinde konuştu.
Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, 100 bin Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının atama sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, sayıları yaklaşık 100 bin olan Sağlık Yönetimi Bölümü’nde meslek tanımının olmasının nedenini sordu.

Karaduman, Sağlık Yönetim Bölümü mezunlarının mağduriyet yaşadığını belirterek, “Sayıları yaklaşık 100 bin olan Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının meslek tanımı olmamakla birlikte atama cetvelinde de bu bölüm mezunlarına yer verilmemektedir. 55 yılı aşkın bir süredir mezun veren sağlık yönetimi bölümünden mezun olanlar istihdam edilmeyi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca’nın yanıtlaması istemiyle 5 soru yönelten Karaduman, şunları kaydetti: “Bakanlığınız bünyesinde çalışan Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu toplam kaç personel bulunmaktadır? Bu personellerin toplam mezun sayısına oranı nedir? Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları için Bakanlığınızca yapılmış bir meslek tanımı var mıdır? Bu bölüm için belirlenmiş bir meslek tanımı yoksa bunun sebebi nedir? Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının atama cetveline dâhil edilmeme sebebi nedir? 2021 yılında yapılacak atamalarda bu bölüm mezunlarına da kontenjan ayrılacak mıdır? Sağlık sisteminin yönetim ve koordinasyon kademesinde çalıştırılan Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının aynı kademede çalıştırılan farklı branşlardaki çalışanlara oranı nedir?”

Saadet Partisi Konya İl Kadın Kolları Ocak ayı Divan Toplantısı, Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman’ın katılımlarıyla, il binasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Karaduman “Millî Görüşçülerin üç vasfı vardır. Bunlar yaptıklarını aşk ile yapmaları, adanmış olmaları, Siyonizm ve ırkçı emperyalizmin sömürdüğü insanları, sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar ve Yahudiler, kurtarabilecek olanların kendileri olduğunun bilincinde olmaktır. Bu topluluğun birinci vasfı aynı zamanda bir aşka sahip olmasıdır. Bu topluluk tutkunun adını aşk koymayan, sevgiyi günahla zehirlemeyen bir topluluktur. Kara sevdaların değil büyük sevdaların adını aşk koyan ve bu yolda mücadeleyi ortaya koyan bir topluluktur. Hevasına değil, davasına adanan bir topluluktur. Yolu satmayan, yola kanmayan, yolda havlu atmayan bir topluluktur” şeklinde konuştu.
Sungur Tekin Beyoğlu/ Konya
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