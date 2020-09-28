Millî Gazete’ye bir haftada iki yılın gazetesi ödülü
Aileyi tarumar eden İstanbul Sözleşmesi’ne karşı aileyi savunarak önemli haberlere imza atan Millî Gazete, bir haftada iki ödüle birden layık görüldü.
GÜNDEM 28.09.2020, 11:49
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”Hak Geldi, Batıl Zail Oldu” düsturuyla yayın yapan Millî Gazete, her türlü algı operasyonuna, yönlendirmeye ve bilgi kirliliğine karşı her zaman hakikatten yana aldığı tavırla 48 yıldır yayın hayatını sürdürüyor. Zaman zaman aldığı ödüllerle bu duruşunu tasdikleyen Millî Gazete’ye 1 haftada iki ödüle birden layık görüldü.
Gazetemiz ilk olarak 18 Eylül’de Kırmızı Türk Spikerler Platformu tarafından organize edilen Altın Kayısı Ödülleri’nde İstanbul Sözleşmesi’ne karşı sergilediği ilkeli yayınları sebebiyle ‘Yılın Aileye ve Milli Değerlere Önem Veren Gazetesi’ ödülü verildi.
Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Millî Gazete’miz bu ödülü hak etti. Şu zamanda bu niyetin, bu gayretin ve bu kararlılığın ödüllendirilmiş olması da ayrıca büyük mana taşımaktadır.” dedi.
Gazetemiz ikinci ödülünü de Türkiye Aile Meclisi’nin düzenlediği 2020 Aliya İzzetbegoviç İyilik Ödülleri’nde aldı. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun gibi aileyi tarumar eden metinlere karşı yaptığı yayınlar sebebiyle “Yılın Gazetesi ve Genel Yayın Yönetmeni” ödülüne sahip oldu.
Ödül töreninde konuşan Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, “Bu zaman, aileyi koruma ve savunma zamanıdır. Artık vatan savunması aileden başlıyor. Bu toplumun merkezi, ekseni olan aileyi koruyamazsak ülkemizi de ayakta tutmak mümkün değildir.” ifadesini kullandı.
Gazetemiz ilk olarak 18 Eylül’de Kırmızı Türk Spikerler Platformu tarafından organize edilen Altın Kayısı Ödülleri’nde İstanbul Sözleşmesi’ne karşı sergilediği ilkeli yayınları sebebiyle ‘Yılın Aileye ve Milli Değerlere Önem Veren Gazetesi’ ödülü verildi.
Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Millî Gazete’miz bu ödülü hak etti. Şu zamanda bu niyetin, bu gayretin ve bu kararlılığın ödüllendirilmiş olması da ayrıca büyük mana taşımaktadır.” dedi.
Gazetemiz ikinci ödülünü de Türkiye Aile Meclisi’nin düzenlediği 2020 Aliya İzzetbegoviç İyilik Ödülleri’nde aldı. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun gibi aileyi tarumar eden metinlere karşı yaptığı yayınlar sebebiyle “Yılın Gazetesi ve Genel Yayın Yönetmeni” ödülüne sahip oldu.
Ödül töreninde konuşan Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, “Bu zaman, aileyi koruma ve savunma zamanıdır. Artık vatan savunması aileden başlıyor. Bu toplumun merkezi, ekseni olan aileyi koruyamazsak ülkemizi de ayakta tutmak mümkün değildir.” ifadesini kullandı.
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