“Millî Gazete’mizin 49. şeref yılına ulaşmış olmasını tebrik ederim”
Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk, Millî Gazete’nin kuruluşunun 49. yılı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.
GÜNDEM 13.01.2021, 04:34
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Millî Gazete’nin önemine işaret eden Nagehan Gül Asiltürk, “Hak Geldi, Batıl Zail Oldu’ düsturu ile yola çıkan, iyinin, güzelin, faydalının, hakkın ve adaletin insanlık için bir kurtuluş olduğunu yayınlarıyla ortaya koyan Millî Gazete’mizin 49. şeref yılına ulaşmış olmasını tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
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