“Millî Gazete’mizin 49. şeref yılına ulaşmış olmasını tebrik ederim”

Millî Gazete’nin önemine işaret eden Nagehan Gül Asiltürk, “Hak Geldi, Batıl Zail Oldu’ düsturu ile yola çıkan, iyinin, güzelin, faydalının, hakkın ve adaletin insanlık için bir kurtuluş olduğunu yayınlarıyla ortaya koyan Millî Gazete’mizin 49. şeref yılına ulaşmış olmasını tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

