Millî Gazete yayınlarıyla MÜSİAD Expo’da

Millî Gazete her yıl olduğu gibi bu yıl da Fikri Dergisi, Maaile Dergisi, Millî Çocuk Dergisi, Millî Gazete Ekleri ve Yenidevir Yayınları’yla MÜSİAD Expo’daki yerini aldı. Fuarla ilgili bir açıklama yapan Millî Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse, “Özellikle İslam ülkelerinde bu fuara ilgi her yıl artıyor. Özelikle yurtdışından gelen ziyaretçiler gazetemizin standına büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Bu yıl 18’incisi düzenlenen MÜSİAD Expo Fuarı Tüyap İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. 18-21 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan MÜSİAD Expo Fuarı bu yıl “Küresel Ticaret Burada” sloganıyla, “Hibrit Fuar” konseptinde gerçekleştiriliyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın öncülüğünde temelleri atılan MÜSİAD, iki yılda bir düzenlediği Expo Fuarıyla birçok sanayiciyi ve iş adamını bir araya getiriyor. Her, MÜSİAD Expo Fuarı’nda yer alan Millî Gazete, bu yıl da Fikri, Maaile, Millî Çocuk dergileri, Millî Gazete Ekleri ve Yenidevir Yayınları ile katılımcılara zengin içerikler sunuyor.



MÜSİAD Expo Fuarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Millî Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse, “Uluslararası MÜSİAD fuarı 2 yılda bir yapılıyor. Millî Gazete olarak süreli yayınlarımız, Yenidevir Kitap ve ilavelerimizle bu fuara katılıyoruz. Fuara özel MÜSİAD ilavesi hazırlayıp katılımcılara ücretsiz dağıtıyoruz. Bu yıl pandemi şartları gereği ziyaretler az olsa da ilgi ve katılım gayet iyi durumda. Özellikle İslam ülkelerinde bu fuara ilgi her yıl artıyor. Gazetemizin standına özelikle yurtdışından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi oluyor. Millî Gazetemizin standı ile 3. Hol’de ziyaretçilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.