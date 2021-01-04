Millî Gazete toplantısı büyük bir katılım ile gerçekleştirildi

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’ın ardından Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan ve AGD Teşkilat Başkanı Metin Yüksel Dinçaslan da katılımcılara hitap ederek, atılacak adımlara teşkilat olarak gerekli desteğin verileceğini açıkladılar.

Millî Gazete İl ve İlçe Sorumluları Toplantısı, Zoom platformu üzerinden online bir şekilde gerçekleştirildi. Millî Gazete Dağıtım Koordinatörü Ferhat Aksu’nun açılış konuşması ile başlayan toplantıda Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Saadet Partisi Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Teşkilat Başkanı Metin Yüksel Dinçaslan konuşmalarda bulundu.

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Kurdaş, Millî Gazete’nin abone ve bayi satış rakamlarını katılımcılarla paylaştı.

Millî Gazete’nin mevcut tirajının kötü olmadığını ancak daha iyi seviyelere gelmesi gerektiğini vurgulayan Kurdaş, 2021 yılı için hedeflenen abone sayısını da açıkladı. Kurdaş söz konusu toplantıda, belirlenen hedef doğrultusunda yapılması gereken çalışmaları da anlattı. Kurdaş, “Önümüzdeki dönemde her ilimizle ayrı ayrı toplantılar icra edeceğiz. İl ve ilçe sorumlularımızın görüşlerini alacağız.

Millî Görüşçülere yönelik akıl almaz iftiralarda bulunuluyor. Söz konusu ithamlara karşı çıkma noktasında Millî Gazete’miz büyük önem arz ediyor” dedi. Millî Görüş Lideri Erbakan Hoca’nın vefatının onuncu sene-i devriyesinde ‘Prof. Dr. Necmettin Erbakan Özel Sayısı’ çıkaracaklarının müjdesini veren Kurdaş, Millî Gazete’nin yanı sıra Millî Medya’nın diğer yayın organları hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan da toplantıda katılımcılara hitap etti. Millî Gazete’nin doğru bildiği yolda yürümeye devam ettiğini kaydeden Arıkan, Millî Gazete’nin dün ne dediyse bugün de aynısını söylediğini belirtti.

Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Arıkan, yapmış olduğu konuşmada Millî Gazete’nin milletimizin ve dünyanın gerçek gündemini ele almaya devam edeceğini dile getirirken, “Millî Gazete yayın yaparken kim daha güçlü, kimin daha çok parası var diye bakmadı, ilke ve değerler çerçevesinde yayın yaptı” dedi.

Programda konuşan AGD Teşkilat Başkanı Metin Yüksel Dinçaslan, Millî Gazete’nin çok güzel özelliklere sahip olduğunu ve medya alanında en güzel örnekliği sergilediğini söyledi.

Dinçaslan, yüzlerce kişinin katıldığı toplantıda “Millî Gazete’miz hiçbir zaman zalimin yanında olmamıştır, kanayan bir yara gördüğünde ciğeri yanmıştır.

Millî Gazetemiz medya alanında en güzel örnekliği göstermektedir. Hepimize düşen şey Millî Gazete’nin abone sayısını artırmaktır. Bu noktada Anadolu Gençlik Derneği olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

