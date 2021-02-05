Millî Gazete Reklam Departmanı’nın yıllık toplantısı yapıldı
Millî Gazete Reklam Departmanı’nın yıl sonu değerlendirme toplantısı MİL-SAN Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
GÜNDEM 05.02.2021, 04:33
Millî Gazete’nin 2020 reklam performansının değerlendirildiği ve 2021 yılı hedeflerinin belirlendiği yılsonu toplantısında yeni stratejiler hakkında istişareler yapıldı.
Millî Gazete Reklam Servisi’nin yıl sonu değerlendirme toplantısı MİL-SAN Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Millî Gazete’nin 2020 yılı reklam performansının değerlendirildiği ve 2021 yılı hedeflerinin ele alındığı toplantıda, yeni stratejiler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Toplantıya Millî Gazete Genel Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Ömer Yüksel Özek, Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Millî Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, Millî Gazete İnternet Servisi Sorumlusu Fatih Yedier’in yanı sıra Millî Gazete reklam danışmanları ve yetkilileri katıldı. Toplantıda bir sunum yapan Millî Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse, Millî Gazete, ‘milligazete.com.tr’, Milli Çocuk, Fikri, Maaile ve diğer yayınlarla ilgili istatistikleri paylaştı.
Millî Gazete Reklam Servisi’nin yıl sonu değerlendirme toplantısı MİL-SAN Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Millî Gazete’nin 2020 yılı reklam performansının değerlendirildiği ve 2021 yılı hedeflerinin ele alındığı toplantıda, yeni stratejiler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Toplantıya Millî Gazete Genel Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Ömer Yüksel Özek, Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Millî Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz, Millî Gazete İnternet Servisi Sorumlusu Fatih Yedier’in yanı sıra Millî Gazete reklam danışmanları ve yetkilileri katıldı. Toplantıda bir sunum yapan Millî Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse, Millî Gazete, ‘milligazete.com.tr’, Milli Çocuk, Fikri, Maaile ve diğer yayınlarla ilgili istatistikleri paylaştı.
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