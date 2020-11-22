Milan'dan Hakan Çalhanoğlu hakkında yeni açıklama!

Milan'da teknik direktör Stefano Pioli ve yardımcısının koronavirüse yakalanması nedeniyle Napoli deplasmanında takımın başında sahaya Daniele Bonera çıkacak. 39 yaşındaki antrenör, zorlu mücadele öncesinde düzenlediği basın toplantısında Milan'daki kontratının son yılına giren ve sözleşme yenileyip yenilemeyeceği büyük merak konusu olan Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bonera, İtalyan basını tarafından kulüpten ayrılma ihtimalinin her geçen arttığı belirtilen milli futbolcu hakkındaki ısrarlı sorulara "Hakan Çalhanoğlu'nun sergilediği performanstan ötürü çok mutluyuz. Kontratı hakkında konuşmak istemiyorum. Ancak kendisi, dün bana bu formayı önemsediğini hissettirdi." şeklinde yanıt verdi.

26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, pandemi dönemi sonrasında çıktığı son 23 maçta 10 gol ve 12 asist kaydederek fırtına gibi esmiş ve piyasa değerini katlamıştı.

