Milan, Ozan Kabak için resmi teklifte bulunacak!

Bundesliga ekiplerinden Schalke’de forma giyen milli stoperimiz Ozan Kabak için İtalyan devi Milan’ın 15 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, Ocak ayında Ozan Kabak'ı kadrosuna katarak bir Türk oyuncuyu daha takıma kazandırmak istiyor. Haberde ayrıca Milan'ın 15 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli teklif edeceği de iddia edildi.

Virgil van Dijk’in sakatlığı sonrası İngiliz ekibi Liverpool’unda gündemine gelen 20 yaşındaki defans oyuncusunun kulübü Schalke ile 2024 yılına kadar mevcut sözleşmesi bulunuyor.

