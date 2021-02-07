Milan farklı kazandı; Hakan Çalhanoğlu...
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Milan, Crotone'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 62. dakikada oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu 2 asiste imza attı.
GÜNDEM 07.02.2021, 20:05
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Milan, Serie A'nın 21. haftasında Crotone'yi konuk etti. Stefano Pioli'nin öğrencileri sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldı.
Milan'a galibiyeti getiren goller 30. ve 64 dakikalarda Zlatan Ibrahimovic, 69. ve 70. dakikalada Rebic'den geldi.
62. dakikada oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu 2 asiste imza attı.
39 yaşındaki Ibrahimovic bu sezon Milan formasıyla 11 maça çıkıp 14 gol atarken 1 de asist yaptı.
Bu sonuçla Milan 49 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Crotone ise 12 puanla ligin dibine demir atmış durumda.
Milan'a galibiyeti getiren goller 30. ve 64 dakikalarda Zlatan Ibrahimovic, 69. ve 70. dakikalada Rebic'den geldi.
62. dakikada oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu 2 asiste imza attı.
39 yaşındaki Ibrahimovic bu sezon Milan formasıyla 11 maça çıkıp 14 gol atarken 1 de asist yaptı.
Bu sonuçla Milan 49 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Crotone ise 12 puanla ligin dibine demir atmış durumda.
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