Milan farklı kazandı; Hakan Çalhanoğlu...

Milan, Serie A'nın 21. haftasında Crotone'yi konuk etti. Stefano Pioli'nin öğrencileri sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldı.

Milan'a galibiyeti getiren goller 30. ve 64 dakikalarda Zlatan Ibrahimovic, 69. ve 70. dakikalada Rebic'den geldi.

62. dakikada oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu 2 asiste imza attı.

39 yaşındaki Ibrahimovic bu sezon Milan formasıyla 11 maça çıkıp 14 gol atarken 1 de asist yaptı.

Bu sonuçla Milan 49 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Crotone ise 12 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

