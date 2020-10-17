Son Dakika
Milan, derbide İbrahimoviç ile güldü! Inter'i 2-1 mağlup etti
İtalya Serie A'nın 4. haftası Milano Derbisi'ne sahne oldu. Hakan Çalhasnoğlu'nun formasını giydiği Milan Zlatan Ibrahimovic'in attığı gollerle Inter'i 2-1 mağlup etti ve ligde 4'te 4 yaptı.
GÜNDEM 17.10.2020, 21:11
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milan, Inter'e konuk oldu. Kırmızı siyahlılar, ezeli rakibini 2-1 yendi.
Milan'nın golleri 13. ve 16. dakikada Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. Lacivert siyahlılarda ise Romelu Lukaku'nun 29. dakikada golü puan için yeterli olmadı. Kırmızı siyahlılarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla ligde 4'te 4 yapan deplasman ekibi puanını 12 yaparak liderliğini sürdürdü. İlk mağlubiyetini alan Inter ise 7 puanda kaldı.
Milan'nın golleri 13. ve 16. dakikada Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. Lacivert siyahlılarda ise Romelu Lukaku'nun 29. dakikada golü puan için yeterli olmadı. Kırmızı siyahlılarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla ligde 4'te 4 yapan deplasman ekibi puanını 12 yaparak liderliğini sürdürdü. İlk mağlubiyetini alan Inter ise 7 puanda kaldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Göztepe
|4
|6
|10. Konyaspor
|4
|6
|11. Kasımpaşa
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Beşiktaş
|4
|4
|18. Başakşehir
|5
|4
|19. Gaziantep FK
|4
|3
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Altay
|5
|10
|3. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|4. Adanaspor
|5
|9
|5. Altınordu
|5
|9
|6. Tuzlaspor
|4
|8
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|4
|7
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Bandırmaspor
|5
|5
|12. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|13. Bursaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
|3. Aston Villa
|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Tottenham
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. West Ham
|4
|6
|13. Crystal Palace
|4
|6
|14. Wolverhampton
|4
|6
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|10
|2. Cádiz
|6
|10
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Betis
|5
|9
|5. Atletico Madrid
|4
|8
|6. Real Sociedad
|5
|8
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|3
|7
|9. Sevilla
|4
|7
|10. Getafe
|4
|7
|11. Valencia
|5
|7
|12. Osasuna
|4
|6
|13. Celta de Vigo
|6
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü