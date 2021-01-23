Mikel Arteta'dan Mesut Özil ve Sokratis açıklaması!
Mikel Arteta, takımdan ayrılan Mesut Özil ve Sokratis hakkında açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 23.01.2021, 17:29
Arsenal’de Mesut Özil ve Sokratis’in ayrılığının yankıları sürüyor. Teknik direktör Mikel Arteta da bu iki futbolcu hakkında konuştu. 38 yaşındaki teknik adam açıklamasında, ''Emin olabilirsiniz, ne oyuncu ne de kulüp açısından aynı durumu tekrar yaşamayı kimse istemez. Fakat Mesut Özil ve Sokratis ile yaşadığımız durumların her kulüpte artarak yaşandığını görebilirsiniz.'' dedi.
Arsenal’den ayrılan Mesut Özil, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı ve İstanbul’a geldi. Yunan stoper Sokratis ise henüz kararını vermemiş durumda. Tecrübeli savunmacıya Fenerbahçe’den ve İtalyan ekiplerinden gelen teklifler bulunuyor.
İngiltere Premier Lig’de sezona kötü başlayan Arteta yönetimindeki Arsenal son haftalarda yükselişe geçti. Son 5 maçın 4 tanesini kazanırken 1 tanesin de ise berabere kalan Londra ekibi, topladığı 27 puan ile ligin 10. sırasında yer alıyor.
Arsenal’den ayrılan Mesut Özil, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı ve İstanbul’a geldi. Yunan stoper Sokratis ise henüz kararını vermemiş durumda. Tecrübeli savunmacıya Fenerbahçe’den ve İtalyan ekiplerinden gelen teklifler bulunuyor.
İngiltere Premier Lig’de sezona kötü başlayan Arteta yönetimindeki Arsenal son haftalarda yükselişe geçti. Son 5 maçın 4 tanesini kazanırken 1 tanesin de ise berabere kalan Londra ekibi, topladığı 27 puan ile ligin 10. sırasında yer alıyor.
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