Boks dünyası cumartesi yapılacak dev müsabakasına hazırlanıyor. Son karşılaşmasını 2005 yılında yapan “Demir Mike” ismiyle de tanınan Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson’la son karşılaşmasını iki önce gerçekleştiren Roy Jones bir gösteri maçıyla karşı karşıya gelecek.

Tüm dünyada tanınan Mike Tyson’un karşısına çıkacak olan Roy Jones’u boks severler yakından tanısa da bir çok kişi de ismini ilk kez duymuş olabilir. Peki Mike Tyson’un rakibi Roy Jones kimdir?

Orta sıklet, süper orta sıklet, hafif ağır sıklet ve ağır sıklet unvanları dahil olmak üzere dört ağırlık sınıfında birden fazla dünya şampiyonasında yer alan ilk boksör olan Roy Jones Jr. 6 Ocak 1969 da ABD’de dünyaya geldi. 10 yaşında boks yapmaya başlayan Roy Jones ilk ünvanını 1993’te kazandı. 106 yıl içinde ağır sıklet unvanını kazanmayı başaran ilk eski orta sıklet şampiyonu olarak tarihi geçti. Boks hayatı boyunca bir çok rekor kıra Jones Şubat 2018 itibarıyla boks tarihindeki birleşik hafif ağır sıklet unvan müsabakalarında en çok galibiyet rekorunu hala elinde tutuyor

2003'te WBA ağır sıklet unvanını kazandığında spor tarihinde iz bırakan Jones, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak kabul edilir. Roy Jones son profosyonel boks karşılaşmasını 2018 yılında gerçekleştirdi.

