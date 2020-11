Mike Tyson Roy Jones maçına saatler kaldı! İşte Canlı yayın bilgileri

Mike Tyson Roy Jones mücadelesine saatler kaldı! İşte Canlı yayın bilgiler

Tüm dünyada milyonlarca boks severin takip edeceği Mike Tyson Roy Jones boks maçı saatler sonra başlayacak. Canlı yayını haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

Demir Mike lakabıyla da tanınan Mike Tyson şener sonra ringlere geri dönüyor. Mike Tyson Roy Jones boks karsilasması Türkiye saatiyle 05:00'te yayınlanacak. Peki Türkiye'deki boks severler bu büyük mücadeleyi hangi kanaldan canlı yayın olarak takip edecek?

2005 yılında son boks karşılaşmasını gerçekleştiren eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson 15 yıl sonra ringlere çıkarak son boks karşılaşmasını 2018 yılında gerçekleştiren eski dünya orta siklet boks şampiyonu Roy Jones ile gösteri karşılaşmasına çıkıyor.

15 yıldır kimseyle dövüşmeyen 54 yaşındaki Mike Tyson ile 2 yıldır ringlere çıkmayan 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek Mike Tyson Roy Jones maçı, yarın sabah saat 05:00'te S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

Mike Tyson Roy Jones boks maçı canlı yayın olarak bu linkten izleyebilirsiniz - Tıklayın

Mike Tyson Roy Jones boks karşılaşmasını canlı olarak takip edebileceğiniz tek kanal olan S Sport Plus kanalı üyelik sistemiyle internet üzerinden yayın yapan bir kuruluş.

S Sport Plus kanalı Mike Tyson Roy Jones mücadelesine özel bir kod yayınladı. MİKE koduyla üyelik gerçekleştiren kişilere ilk ay 9.99 TL'ye kanalı takip etme imkanı sağlayacak.